Altın piyasası şu sıralar tam olarak böyle bir sessizlik döneminden geçiyor. Fiyatlar tamamen yataya bağlamış durumda.

Doğal olarak yatırımcı tedirgin ve aynı soru herkesin zihninde dönüp duruyor: Bu iş bitti mi?

Oysa mesele hiçbir zaman bu kadar basit olmadı. Çünkü altın, günlük fiyat hareketleriyle okunacak bir enstrüman değil; o, sistemin stres anlarında verdiği tepkinin bir yansımasıdır.

Son dönemde yaşanan gelişmelere yüzeysel bakıldığında tablo kafa karıştırıcı görünebilir.

Jeopolitik riskler belirsiz, enerji fiyatları yükseliyor ama altın beklenen tepkiyi vermiyor.

Bunun temel nedeni, küresel sermayenin kısa vadeli refleksidir.

FED Başkanı Jerome Powell’ın faiz konusunda verdiği net mesajlar, piyasaların yönünü anında değiştirdi.

Bu açıklamalarla birlikte sermaye hızla dolara ve ABD tahvillerine kaydı.

Likidite ihtiyacı ön plana çıktı ve altın gibi varlıklardan çıkış yaşandı.

Yani aslında altın değer kaybetmedi; sadece geçici olarak geri plana itildi.

Bu durum, deneyimli yatırımcılar için yeni bir hikâye değil.

Tarihsel olarak bakıldığında, krizlerin ilk aşamasında altının düşmesi oldukça tipik bir davranıştır. Çünkü piyasa ilk şoku yaşadığında herkes nakde yönelir.

Ancak kriz derinleşip sistemdeki hasar görünür hale geldiğinde, bu kez güven arayışı başlar ve altın güçlü bir şekilde geri döner. Yani bugün yaşanan geri çekilmeler, çoğu zaman daha büyük bir hareketin habercisi olur.

Öte yandan asıl dikkat edilmesi gereken gelişmeler Batı’da değil, Doğu’da yaşanıyor.

Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin merkez bankaları uzun süredir yüksek miktarda fiziki altın biriktiriyor.

Bu sadece finansal bir tercih değil, aynı zamanda stratejik bir yön değişiminin işareti.

Dolar merkezli sistemin dışında kalabilmek ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek adına altın, bu ülkeler için kritik bir araç haline gelmiş durumda.

Bu da fiyatlar üzerinde güçlü bir taban oluşturuyor.

Küresel sistemin bir diğer kırılgan noktası ise borç yükü.

Özellikle Amerika ekonomisinde faizlerin yüksek seyretmesi, borcun çevrilmesini giderek zorlaştırıyor.

Faiz arttıkça borç maliyeti yükseliyor, borç büyüdükçe faiz artırımı sürdürülemez hale geliyor.

Bu kısır döngü bir noktada kırılmak zorunda.

Ve o kırılma anında, merkez bankalarının politika değişikliğine gitmesi kaçınılmaz olacak.

İşte bu tür sistemsel dönüşümler, altının en güçlü hareketlerini tetikleyen unsurlardır.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş de bu tabloyu tamamlayan önemli bir faktör. Petrolün yüksek seyretmesi, üretim maliyetlerini artırırken aynı zamanda enflasyonu kalıcı hale getirir ve ekonomik büyümeyi baskılar.

Bu durum, düşük büyüme ve yüksek enflasyonun bir arada görüldüğü stagflasyon ortamını doğurur.

Tarihsel olarak altın, en güçlü performansını tam da böyle dönemlerde sergilemiştir. Üstelik enerji maliyetlerindeki artış, altın üretim maliyetlerini de yukarı çekerek fiyatlar için doğal bir destek oluşturur.

Kısa vadede altın üzerindeki baskının bir süre daha devam etmesi mümkündür.

Güçlü dolar ve yüksek faiz ortamı, fiyatları sınırlayabilir. Ancak orta vadede tablo farklı bir yöne evrilmektedir.

Borç yükünün ağırlaşması, enflasyonun dirençli kalması ve merkez bankalarının manevra alanının daralması, kaçınılmaz olarak politika değişimlerini beraberinde getirecektir.

Bu noktada altın artık klasik piyasa dinamikleriyle değil, sistemsel kırılmalarla hareket etmeye başlar.

Sonuç olarak, altındaki mevcut geri çekilmeyi bir son olarak görmek yanıltıcı olur. Asıl mesele, küresel finansal sistemin nereye evrildiğidir. Altın bu sistemin dışında değil, tam merkezinde yer alan bir güven göstergesidir. Fiyatların sessizleştiği bu dönemler çoğu zaman birikim evreleridir. Ve tarih gösteriyor ki altın, en çok sorgulandığı zamanlarda en büyük hareketlerine hazırlanır.