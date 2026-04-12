Türkiye'de kıymetli metaller sektörünün sürdürülebilir büyümesini desteklemek, düzenleyici kurumlarla etkin işbirliği geliştirmek, uluslararası standartlara uyumu güçlendirmek ve kamuoyunu doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla, ülkenin önde gelen dokuz altın rafinerisinin girişimiyle Altın Rafinerileri Derneği kuruldu.

Ülkede kıymetli metaller sektörünün gelişimi, uluslararası standartlara uyumu ve küresel rekabet gücünün artırılması hedefiyle kurulan dernek, Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş., Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş., Onsa Rafineri A.Ş., Garanti Rafineri ve Maden İşletmeleri A.Ş., İsgold Altın Rafinerisi A.Ş., Samsun Altın Rafineri Tic. A.Ş., Özbağ Rafineri ve Kıymetli Madenler A.Ş., GMR Genç Metal Rafineri A.Ş. ve Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'nin girişimiyle hayata geçirildi. Dernek, ilk yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirdi.

Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi stratejik öneme sahip kıymetli metallerin rafinasyonu, geri dönüşümü ve ticaretinde faaliyet gösteren kuruluşları bir araya getiren dernek, Türkiye'nin bu alanda küresel bir referans merkezi haline gelmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Kıymetli metaller sektörü, Türkiye ekonomisinde yalnızca finansal açıdan değil, aynı zamanda sanayi, ihracat ve finansal sistem bakımından da kritik bir rol üstleniyor. Türkiye, dünya genelinde altın talebinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alırken, İstanbul bölgesel bir kıymetli metaller ticaret merkezi olarak öne çıkıyor. Rafineriler ise bu yapının en önemli halkalarından birini oluşturuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel düzenlemeler kapsamında, Türkiye'de rafinasyon faaliyetleri yalnızca lisanslı ve denetimli rafineriler tarafından yürütülüyor. Bu durum, sektörün yüksek düzeyde regülasyon altında faaliyet gösterdiğini, şeffaflık ve güvenilirliğin temel esaslar olduğunu ve rafinerilerin finansal sistem açısından stratejik öneme sahip aktörler olduğunu ortaya koyuyor.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL REFERANS NOKTASI HALİNE GETİRMEK"

Dernek ayrıca, politika geliştirme süreçlerine katkı sunmayı, küresel platformlarda Türkiye'yi temsil etmeyi ve tedarik zinciri boyunca izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve etik standartların yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Altın Rafinerileri Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, konuya ilişkin açıklamasında, "Bölgesel gelişmeleri göz önüne alarak, hedefimiz bir an önce Türkiye'yi küresel referans noktası haline getirmek" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde London Bullion Market Association gibi kuruluşların kıymetli metaller piyasalarında standart belirleyici rol üstlendiğini hatırlatan Ahlatcı, Türkiye'de kurulan bu yapının da benzer şekilde ulusal ve uluslararası standartların gelişimine katkı sağlamayı, mevcut entegrasyonu güçlendirmeyi ve Türkiye'nin küresel değer zincirindeki konumunu yukarı taşımayı amaçladığını vurguladı.

"DERNEK TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN STRATEJİK ALANLARDAN BİR OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Altın Rafinerileri Derneği'nin yalnızca sektör temsilciliğiyle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda kamuoyu ile sektör arasında doğru bilgi akışını sağlayan, yanlış ve yanıltıcı bilgilendirmelere karşı hızlı aksiyon alan ve akademi, medya ile sivil toplumla diyalog geliştiren aktif bir platform olarak konumlanacağı belirtildi.

Ahlatcı, değerlendirmesinde, "Kıymetli metaller sektörü, finansal sistemde güven unsuru oluşturması, ihracat ve cari dengeye katkısı, yüksek katma değerli üretim yapısı ve geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik potansiyeli ile Türkiye ekonomisi için stratejik alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Altın Rafinerileri Derneği'nin kurulmasıyla birlikte sektörün daha şeffaf, güçlü ve uluslararası rekabete açık bir yapıya kavuşmasını, Türkiye'nin kıymetli metallerde bölgesel merkez rolünü pekiştirmesini ve finansal piyasalarla entegrasyonunun güçlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.