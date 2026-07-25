Altın satın almanın kuralları belli oldu: Bilmeyen büyük kaybedecek

Günlük kullanım için tercih edilen altın takılar arasında 14 ayar altın, dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Yüzük, bileklik, kolye ve küpe gibi sık kullanılan takılarda uzun ömürlü kullanım sunarken, çizilme ve deformasyona karşı daha dirençli bir yapı sağlıyor. 18 ayar altın ise daha yüksek saf altın oranı ve estetik görünümüyle dikkat çekerken, özellikle zarif tasarımlar ve pırlantalı takılarda tercih ediliyor. 22 ayar altın ise yüksek saf altın oranı nedeniyle daha çok geleneksel takılar ve yatırım amacıyla değerlendirilen ürünlerde kullanılıyor.