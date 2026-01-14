Borsa İstanbul’da ALTIN.S1 kodu ile işlem gören bu sertifika, özellikle altın fiyatlarındaki hareketlerden faydalanmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Altın S1 Sertifikası nedir?

ALTIN S1 SERTİFİKASI NEDİR?

Altın S1 Sertifikası, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen ve fiziki altına dayalı bir sermaye piyasası aracıdır. Sertifika, yatırımcılara fiziki altın alma zorunluluğu olmadan altın fiyatlarına endeksli yatırım yapma imkânı sunar.

Her bir sertifika, 0,995 saflıkta belirli miktarda fiziki altını temsil eder ve bu yönüyle kağıt üzerinde değil, gerçek altın teminatına dayanır.

BORSADA İŞLEM GÖRÜYOR

Altın S1 Sertifikası, Borsa İstanbul’da hisse senedi gibi alınıp satılabilir. Yatırımcılar, bankalar veya aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak sertifikayı kolayca portföylerine ekleyebilir.

Fiziki altın saklama riski ortadan kalkar

Taşıma ve güvenlik maliyeti oluşmaz

Küçük tutarlarla altın yatırımı yapılabilir

Fiziki Altına Dönüştürülebiliyor

Altın S1 Sertifikası’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri de belirli koşullar altında fiziki altına dönüştürülebilmesidir. Bu durum, sertifikanın arkasında gerçek altın bulunduğunu ve yalnızca finansal bir ürün olmadığını gösteriyor.

ALTIN S1 SERTİFİKASI NEDEN POPÜLER?

Uzmanlara göre sertifikanın bu kadar ilgi görmesinin başlıca nedenleri şunlar:

Altın fiyatlarına doğrudan erişim sağlaması

Likiditesinin yüksek olması

Fiziki altına göre daha pratik bir yatırım aracı olması

Borsada anlık alım-satım imkânı sunması