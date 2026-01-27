ABD’de Trump yönetiminin aon dönemde Grönland çıkışı, Venezuela’ya olası askeri müdahale FED’in bağımsızlığına yönelik açıklamaları da piyasalardaki tedirginliği artırdı. Öte yandan Trump’ın Güney Kore’ye yönelik son uyarısı, Kanada’ya Çin ile ticaret anlaşması yapması halinde yüzde 100 gümrük tarifesi uygulanacağı tehdidinin ardından geldi.

Piyasalarda artan risk algısı altın ve gümüş fiyatlarının yeniden artışa geçmesine neden oldu. Altının ons fiyatı yüzde 0,52 artışla 5 bin 82 dolara yükseldi. Ons altın son olarak 5 bin 100 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Altının ons fiyatındaki yükselişin ardından gram altın bir kez daha rekor kırdı. Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 0,59 değer kazanarak 7 bin 342 liraya yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi. Gram altın bir önceki seansta 7 bin 129 lira ile rekor kırmıştı.

Öte yandan çeyrek altın 11 bin 979 liradan satılırken tam altın ise 47 bin 722 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ REKORA YAKIN

Pazartesi günü 117,69 dolarla yeni zirvesini gören gümüş bugün ise rekor seviyeye yakın seyrediyor. Gümüşün ons fiyatı yüzde 5,40 artışla 109,47 dolar seviyesinde yer alıyor. Gümüş bir haftada yüzde 15,63 değer kazanırken 1 aylık yükseliş ise yüzde 38,21’i buldu.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Altın ve gümüşte yaşanan büyük hareketliliğe rağmen döviz kurları sakin bir seyir izliyor. Dolar yüzde 0,11 artışla 43,40 lira seviyesinde işlem görürken euro ise yüzde 0,02 değer kazanarak 51,58 lira oldu.