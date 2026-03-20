Altın rekor üstüne rekor kıracak: Beklenen haber Londra'dan geldi

YENİ REKOR SERİSİ GELEBİLİR

Parish, 2025 yılındaki altın yükselişi esnasında piyasaya giren geçici yatırımcıların şu an çıkmaya başladığını, bunun da altının daha güçlü bir sonraki yükselişine alan açtığını ifade ederek,

"Bu para uzun vadeli altın pozisyonuna bağlı değil. Ukrayna-Rusya savaşı ve Rus varlıklarının dondurulmasından bu yana, merkez bankalarının altın biriktirdi. Bu çok yıllık altın yükselişinin ilk aşamasını da onlar tetikledi. Ardından turistler ve bireysel yatırımcılar bu ivmeden yararlanmak için piyasaya girdi. Şimdi piyasadan ayrılıyorlar ki bu da altının bir sonraki yükseliş aşamasına geçmesi için gerekliydi” dedi.