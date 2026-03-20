Altın fiyatlarında dün sert düşüşler meydana geldi. Sert düşüşlerin ardından yatırımcılar tedirgin olurken, SP Angel'den altın ve gümüş fiyatlarına yönelik dikkat çeken tahmin geldi.
Altın rekor üstüne rekor kıracak: Beklenen haber Londra'dan geldi
Orta Doğu'daki savaş petrol fiyatlarını artırırken, altın ve gümüşte de sert hareketler meydana geldi. Londra SP Angel, düşen altın ve gümüş fiyatları için yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.Derleyen: Baran Yalçın
SPEKÜLATİF İŞLEMLER TERSİNE DÖNDÜ
SP Angel'da metal ve madencilik hisse senedi analisti Arthur Parish, altındaki hareketliliğin savaşın başındaki sert yükselişe dikkat çekerek, "Bu durum neredeyse tamamen tersine döndü ve aşağı yönlü bir hareket yaşandı. Bunun büyük kısmı, ivme kazanma amaçlı işlemlerin tersine dönmesinden kaynaklanıyor" sözlerini sarf etti.
Altın ve gümüş geçtiğimiz sene yüzde 66 ve yüzde 135'lik rekor yükselişler yapsa da, 2026 senesinde daha dalgalı bir seyir sergiledi. Gümüş rekor seviyelerin ardından 31 Ocak'ta 1980'lerden bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı.
YENİ REKOR SERİSİ GELEBİLİR
Parish, 2025 yılındaki altın yükselişi esnasında piyasaya giren geçici yatırımcıların şu an çıkmaya başladığını, bunun da altının daha güçlü bir sonraki yükselişine alan açtığını ifade ederek,
"Bu para uzun vadeli altın pozisyonuna bağlı değil. Ukrayna-Rusya savaşı ve Rus varlıklarının dondurulmasından bu yana, merkez bankalarının altın biriktirdi. Bu çok yıllık altın yükselişinin ilk aşamasını da onlar tetikledi. Ardından turistler ve bireysel yatırımcılar bu ivmeden yararlanmak için piyasaya girdi. Şimdi piyasadan ayrılıyorlar ki bu da altının bir sonraki yükseliş aşamasına geçmesi için gerekliydi” dedi.
BRI Wealth Management'in yatırım bölümü başkanı Toni Meadows da, altın ve gümüşün piyasadaki günlük dalgalanmalara karşı anlık bir 'korunma aracı' olmadığını, uzun vadeli risklere karşı pozisyon almak için kullanıldığını anımsattı.