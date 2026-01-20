ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle karşı karşıya getiren Grönland'ı ilhak girişiminin yol açtığı jeopolitik ve ticari gerginliklerin sürmesi altına yönelik talebi artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikada gerilimi artıran tutumu ve ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranlarını daha da düşürmesine yönelik çağrıları da değerli metal fiyatlarının rekor kırmasına neden oluyor.

Altın fiyatları jepolitik risklerin artması ile birlikte yeniden rekor kırdı. Altının ons fiyatı dün kapanışı 4 bin 671 dolardan yaptıktan sonra bugün yüzde yüzde 1,02 artışla 4 bin 718 dolara yükselerek yeni zirvesine ulaştı.

Serbest piyasada gram altın yüzde 1,05 oranında değer kazanarak 6 bin 564 liraya geldi. Çeyrek altın 10 bin 801 liradan işlem görürken Cumhuriyet altını ise 44 bin 126 lira seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Döviz kurlarına bakıldığında ise dolar 43,29 liradan işlem görürken euro ise 50,58 lira seviyesinde yer alıyor.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞKE BAŞLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kazanarak 12.747,88 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.837,92 puana çıkardı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,95 puan ve yüzde 0,10 artışla 12.760,83 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile madencilik, en çok kaybettiren holding oldu.

PİYASALAR HANGİ VERİLERİ TAKİP EDECEK?

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ile uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Euro bölgesinde cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.