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Kaynak: AA

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda başkanlığını Derviş Zaim'in üstlendiği jüride, Aylin Zoi Tinel, Elif Demoğlu, Fatih Artman, Meryem Uzerli, Sırma Bradley ve Rahman Altın yer alacak.

ÖDÜLLER 31 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Yarışmanın jüri başkanlığını yazar, yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim üstleniyor. Jüride ise editör Aylin Zoi Tinel, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Demoğlu, oyuncu Fatih Artman, oyuncu Meryem Uzerli, sanat yönetmeni Sırma Bradley ve besteci, şarkı yazarı ve yapımcı Rahman Altın yer alıyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, "Artakalan", "Bekle Bizi Brüksel", "Bir Anne Hakkında", "Cinlerin Düğünü", "Düğün Şarkıcısı", "Elisa", "Hakikatin Ölümü", "Kadim Mavi", "Ölü Arının İğnesi", "Selma, Taş ve Tüy" ile "Tatlı Maya" filmleri yarışacak.

Ödüller, 31 Ekim'de gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.