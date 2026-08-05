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24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde sinemaseverleri buluşturacak organizasyonun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film ödülü 5 milyon TL olarak açıklandı.

5 FİLMİYLE 18 ALTIN PORTAKAL KAZANMIŞTI

Habertürk'ün haberine göre, Türk sinemasının önemli isimlerinden Derviş Zaim, bugüne kadar yönettiği 10 uzun metraj film ve 2 belgeselle hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü.

Zaim, Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Cenneti Beklerken, Nokta ve Gölgeler ve Suretler filmleriyle farklı yıllarda toplam 18 Altın Portakal ödülü kazanarak festival tarihine adını yazdırdı.

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Festivalin Ulusal Yarışmaları için başvurular 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvurular festivalin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

SADECE SİNEMADA DEĞİL EDEBİYATTA DA ÖDÜLLÜ

Başarılı yönetmen, sinema kariyerinin yanı sıra edebiyat alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. "Ares Harikalar Diyarında" adlı romanıyla 1994 Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazanan Derviş Zaim, daha sonra "Rüyet" adlı romanını da okurlarla buluşturdu.

Akademik çalışmalarını da sürdüren Zaim, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde ders verirken, çağdaş sanat alanında da üretimlerine devam ediyor.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim tarihleri arasında sinema dünyasının önemli isimlerini Antalya'da bir araya getirecek.