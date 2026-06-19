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Kaynak: ANKA

Türkiye'nin en köklü sinema organizasyonlarından biri olan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2026 yılında artırılan ödül bütçesiyle sinema dünyasına güçlü destek sunmaya hazırlanıyor. Antalya'da 24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde toplam 11 milyon TL ödül dağıtılacak.

Festival yönetimi, özellikle ulusal sinema üretimini teşvik etmeyi hedefleyen yeni ödül tutarlarıyla bağımsız yapımlara ve genç sinemacılara daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyor.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ 5 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

Festivalin en prestijli bölümlerinden biri olan Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışmasında önemli bir artışa gidildi. Geçen yıl 3 milyon 500 bin TL olarak verilen En İyi Film Ödülü, bu yıl 5 milyon TL olarak belirlendi.

Festival kapsamında uzun metraj, kısa film, belgesel ve öğrenci filmleri olmak üzere toplam 31 farklı kategoride ödül sahiplerini bulacak.

BAŞVURULAR 29 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Ulusal yarışmalara katılmak isteyen sinemacılar için başvuru süreci 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Başvurular;

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

Ulusal Kısa Film Yarışması

Ulusal Belgesel Film Yarışması

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması

kategorilerinde 31 Ağustos 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

FİLM FORUM 13. KEZ SİNEMACILARI BULUŞTURACAK

Festivalin sektör profesyonelleriyle genç yapımcı ve yönetmenleri bir araya getiren önemli platformlarından Film Forum, bu yıl 13. kez düzenlenecek.

25-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte proje geliştirme, ortak yapım olanakları ve uluslararası iş birlikleri öne çıkacak. Film Forum başvuruları da 29 Haziran'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

GENÇ PROJELERE 1 MİLYON 450 BİN TL DESTEK

Film Forum kapsamında bu yıl seçilecek projelere toplam 1 milyon 450 bin TL destek sağlanacak.

Artırılan ödül bütçesi ve sektör destekleriyle 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, hem yeni sinema projelerinin hayata geçirilmesine katkı sunmayı hem de Türkiye sinem