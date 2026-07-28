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Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesinde verilen Genç Başarı Ödülleri'nin sahipleri belirlendi. Sinema dünyasındaki performanslarıyla dikkat çeken Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas, bu anlamlı ödülü paylaşacak isimler olarak açıklandı.

ÖDÜLLÜ OYUNCULAR YENİDEN SAHNEDE

Festivalde genç yetenekler arasında öne çıkan Leyla Smyrna Cabas, Altın Ayı ödüllü "Sarı Zarflar" filmindeki performansıyla beğeni topladı. Cabas, daha önce "Fidan" filmiyle 61. Altın Portakal'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Oyuncu ve fotoğrafçı Cem Yiğit Üzümoğlu ise 59. Altın Portakal Film Festivali'nde "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" yapımındaki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucaklamıştı.

ONUR ÖDÜLLERİ DE SAHİPLERİNİ BULDU

Festival komitesi, Genç Başarı Ödülleri'nin yanı sıra bu yılki Altın Portakal Onur Ödülleri'nin usta oyuncular Menderes Samancılar ile Tilbe Saran'a takdim edileceğini duyurdu.