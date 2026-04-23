Storks Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, gram altın ve çeyrek altın piyasasındaki arz sorunlarına dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kayra TV’de Meliha Okur’un konuğu olan Güner, iç piyasada altının dünya borsalarına göre çok daha pahalıya satıldığını belirterek, gram altının yasaklanması gerektiğini savunurak sektöre ve vatandaşa olan etkilerini değerlendirdi.

"TÜRKİYE'DE ALTIN DÜNYADAN 7 BİN DOLAR DAHA PAHALI"

Ayhan Güner, Türkiye’deki altın fiyatlarının küresel piyasalarla olan makasının açıldığını vurguladı. Mevcut kota ve üretim sınırlamaları nedeniyle vatandaşın altına erişirken yüksek farklar ödemek zorunda kaldığını belirten Güner, tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Şu anda altının kilogramı dünya borsalarına göre Türkiye'de yaklaşık 6-7 bin dolar daha pahalı. Dolar bazında konuşmak gerekirse; biz 100 bin dolarlık altını iç piyasada 108-110 bin dolara satmak zorunda kalıyoruz. Bu durum hem yerli tüketiciyi mağdur ediyor hem de ihracat yapmamızı engelliyor."

"GRAM ALTININ EKONOMİYE KATKISI YOK"

Gram altın üretiminin ekonomiye bir katma değer sağlamadığını ifade eden Güner, bu ürünlerin üretim sürecinde bir işçilik veya sanayi dokunuşu olmadığını söyledi. Darphanenin çeyrek altın talebine yetişememesinin karaborsaya yol açtığını belirten Güner, radikal bir öneride bulundu:

Karaborsa Uyarısı: "1 kilo çeyrek altında şu an 15 bin dolar fark var. Darphane yetiştiremediği için ürün karaborsaya düşüyor."

Yasak Çağrısı: "Gram altın bana göre yasaklansın. Türkiye'de 6-7 rafineri bunu basıyor ama talebi karşılayamıyorlar. Bir bilezik alındığında en azından işçilik ve üretim süreci var, bir fabrika çalışıyor. Gram ve çeyrek altında ise hiçbir katma değer yok."



"İHRACAT DURMA NOKTASINA GELDİ"

İç piyasadaki yüksek fiyatların mücevher ihracatını vurduğunu dile getiren Güner, yurt dışından gelen alıcıların Türkiye'deki fiyat farkını ödemek istemediğini belirtti. Güner, kuyumcularda gerçek anlamda bir alışverişin dönmediğini, satışların sadece yatırım amaçlı çeyrek ve gram altına ya da sınırlı miktarda pırlantaya sıkıştığını ifade etti.

Vatandaşın "para kazanma" motivasyonuyla altına yöneldiğini ancak alırken zaten dünya piyasasının çok üzerinde bir bedel ödediğini hatırlatan Güner, sistemin bu haliyle sürdürülebilir olmadığını savundu.