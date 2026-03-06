Cannes Film Festivali'nde kazandığı Altın Palmiye ile sinema dünyasında büyük ses getiren Rezan Yeşilbaş, ilk uzun metrajlı filmi "Uçan Köfteci" ile izleyiciyi Diyarbakır’ın sokaklarından gökyüzüne uzanan duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenen yapım, festival başarılarının ardından 6 Mart Cuma günü vizyona giriyor.

DİYARBAKIR’DAN BEYAZ PERDEYE: BİR HAYALİN KANAT ÇIRPIŞI

Çekimleri tamamıyla Diyarbakır’da gerçekleştirilen film, seyyar köftecilik yapan Kadir Arslan’ın sıra dışı hayat hikâyesini ve imkansız görünen uçma tutkusunu konu alıyor.

Toplumsal sınırların içinde kendine bir alan açmaya çalışan "Köfteci Kadir"in, bir paramotor ile bulutlara ulaşma çabası.

Başrollerde usta oyuncu Nazmi Kırık ve son dönemin dikkat çeken ismi Selin Yeninci yer alıyor.

Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı olan proje, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirildi.

FESTİVAL YOLCULUĞU VE KAZANILAN ÖDÜLLER

Dünya prömiyerini 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nin (IFFR) "Bright Future" bölümünde yapan "Uçan Köfteci", vizyon öncesi prestijli festivallerden ödüllerle döndü:

Nazmi Kırık: İstanbul Film Festivali, Adana Altın Koza ve Duhok Film Festivali’nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini kazandı.

Aslı Işık: Adana Altın Koza Film Festivali’nde sergilediği performansla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" seçildi.



6 ŞUBAT DEPREMİ VE HÜZÜNLÜ BİR İTHAF

Filmin senaryosuna ilham veren gerçek kahraman Kadir Arslan, maalesef 6 Şubat depremlerinde ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Yönetmen Rezan Yeşilbaş, bu projeyi Arslan’ın hatırasına ithaf ederek sinemaseverlere hem bir başarı hikâyesi hem de derin bir vefa örneği sunuyor.

REZAN YEŞİLBAŞ KİMDİR?

Türk sinemasının en prestijli başarılarından birine imza atan yönetmen, 2012 yılında "Sessiz" (Be Deng) kısa filmiyle 65. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanmıştı. Nuri Bilge Ceylan'dan sonra bu ödülü alan ikinci yönetmen olarak tarihe geçen Yeşilbaş, "Uçan Köfteci" ile sinemadaki ustalığını uzun metraja taşıyor.