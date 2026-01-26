İsviçre’de bulunan CERN’de yürütülen ALICE deneyi, Orta Çağ simyacılarının hayalini bilimsel olarak gerçeğe dönüştürdü. Büyük Patlama sonrası evrendeki koşulları anlamak için yapılan yüksek enerjili kurşun çarpışmalarında, bazı çekirdeklerin çok kısa süreliğine altına dönüştüğü gözlemlendi.

CERN’in açıklamasına göre kurşun iyonları ışık hızına çok yakın hızlarda çarpıştırılırken, bazı “yakın temas” anlarında çekirdekten üç proton kopuyor. Bu durum kurşunu teknik olarak altın çekirdeğine dönüştürüyor. Ancak oluşan altın yalnızca mikrosaniyeler boyunca var oluyor ve hemen parçalanıyor.

Araştırmacılar, bu sürecin değerli metal üretmekten çok uzak olduğunu belirtiyor. Oluşan altın miktarı son derece küçük ve fiziksel olarak toplanması mümkün değil. CERN, bunun bir “kazanç” değil, parçacık fiziğinin ilginç bir yan sonucu olduğunu vurguluyor.