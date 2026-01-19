Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun arttığı Türkiye’de en iyi yatırım araçları arasında görülen altının rekor üstüne rekor kırması, altına yatırım yapan vatandaşları sevindiriyor.

Altın ile ilgili uzman isimlerden yeni tahminler gelirken, konuya ilişkin bir tahmin de Ekonomist Profesör Steve Hanke’den geldi.

“ALTIN ONS BAŞINA 6.000 DOLARA ÇIKACAK”

Ekonomist Profesör Steve Hanke, altının tüm zamanların en yüksek fiyatı 4698 dolara yükseldiğini hatırlatarak, altının göreceği seviyeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

X hesabından paylaşımda bulunan Hanke, “Tahminimce mevcut altın yükselişi ons başında 6.000 dolara çıkacak” sözlerini sarf etti.

İşte Hanke’nin yaptığı o paylaşım:

“ALTININ YENİ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK FİYATI: 4.698$/ons.

Tahminimce mevcut altın yükselişi ons başına 6.000 dolarda zirve yapacak.

YUKARI, YUKARI VE UZAKLARA.”