Sudan, Afrika’nın en zengin altın yataklarından birine sahip. Ancak ülkedeki zenginlik halkın refahı yerine orduların cephaneliğine akıyor. Dünyanın her yerinde ekonomik krizlerin koruyucusu olarak görülen altın, Sudan’da barışı imkansız kılan bir "kaynak lanetine" dönüşmüş durumda. Kayıt dışı ticaret, savaşan tarafların uluslararası yaptırımları delerek silah ve nüfuz satın almasını sağlayan ana mekanizma olarak işliyor.

DUBAİ TERMİNALİ VE ULUSLARARASI BOYUT

Sudan altınının dünyadaki en büyük işlem merkezi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Özellikle Dubai'deki altın piyasası, Sudan’dan gelen kayıt dışı altının "aklandığı" ana terminal olarak görülüyor. SAF liderliği, BAE’yi altın karşılığında HDK’ya silah sağlamakla suçlarken; BAE yönetimi bu iddiaları reddediyor. Yatırımcının sığınağı olan altın, burada askeri mühimmata ve siyasi nüfuza dönüşüyor.

KAÇAKÇILIK ROTALARI: KİM, NEREDEN SEVKİYAT YAPIYOR?

Çatışan taraflar altını nakde çevirmek için farklı komşu ülkeleri birer lojistik üs olarak kullanıyor. Yapılan araştırmalar, kaçakçılığın net haritasını ortaya koydu:

MISIR'IN EKONOMİK ÇIKARLARI

Ekonomik darboğazdan geçen Mısır için Sudan ordusu (SAF) kontrolündeki bölgelerden gelen altın akışı, hayati bir döviz kaynağı sağlıyor. Bu durum, Kahire’nin Sudan ordusuna verdiği desteği konsolide ederken, orduyu barış müzakerelerine zorlama konusundaki isteksizliğini de açıklıyor.

BARIŞ NEDEN SAĞLANMIYOR?

Altın akışı devam ettiği sürece, her iki taraf için de savaşın ekonomik maliyeti katlanılabilir bir seviyede kalıyor. Uzmanlara göre, altın ticaretinin kontrol altına alınamaması, tarafların askeri çözüme odaklanmasına ve sivil halkın yaşadığı insani felaketin derinleşmesine neden oluyor. Dünyada servetleri koruyan altın, Sudan'da bir ülkenin geleceğini yok eden bir silaha dönüşmüş durumda.

