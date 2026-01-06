Yeniçağ Gazetesi
06 Ocak 2026 Salı
Anasayfa Ekonomi Altın neden yükselecek: İslam Memiş asıl nedenini açıkladı

Altın neden yükselecek: İslam Memiş asıl nedenini açıkladı

Altın uzmanı İslam Memiş, piyasalarda Venezuela kaynaklı bir gerginlik algısı olsa da altındaki yükselişin gerçek sebebinin jeopolitik belirsizlikler ve manipülasyon olduğunu söyledi. Memiş, 2026 yılı için altın ve gümüşte yatırımcıların izlemesi gereken kritik seviyeleri açıkladı.

Altın neden yükselecek: İslam Memiş asıl nedenini açıkladı - Resim: 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde altın fiyatlarındaki yükselişin Venezuela’daki gerginlikten kaynaklanmadığını açıkladı. Memiş, 2026 yılı için piyasalarda manipülasyon ve belirsizlik döneminin öne çıktığını vurgularken, ons altın ve gram altın için yatırımcıların izlemesi gereken kritik seviyeleri paylaştı. Uzman, özellikle güvenli liman talebinin arkasındaki gerçek nedenin yeni çatışma ve jeopolitik risk beklentileri olduğunu belirtti.

PİYASALARDA VENEZUELA ETKİSİ YOK

Memiş, Venezuela krizinin altın fiyatlarını yükseltmediğini belirterek şunları söyledi:
"Burada bir operasyon bile yok. Maduro’yu bildiğin elleriyle teslim ettiler. Bir savaş yok. Çin, Rusya, Amerika kendi aralarında anlaşmış, bir anlaşmazlık yok gibi adamı aldılar. Dolayısıyla altın tarafındaki yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil."

PİYASA GERÇEKTE NEYİ BEKLİYOR?

Altındaki yukarı yönlü ivmenin asıl nedeninin yeni çatışma beklentileri olduğunu vurgulayan Memiş, güvenli liman talebinin arkasındaki senaryoyu açıkladı:
"Piyasalar şu anda Amerika veya İsrail’in İran’a müdahalesini bekliyor. Aynı şekilde Amerika'nın Meksika ve Kolombiya’ya olası müdahalesi de fiyatlara yansıyor. Bu yüzden güvenli limanlara talep arttı."

YATIRIMCILAR MİKTARA ODAKLANSIN

Memiş, yatırımcılara piyasalarda “al-sat” yaklaşımından çok miktara odaklanmaları gerektiğini hatırlattı:
"Şu anda değerli metaller tarafında ‘alalım, satalım’ diye bir piyasa yok. Fiyatına değil, miktarına odaklanacaksın. Piyasalar bilerek ve isteyerek manipüle ediliyor."

ONS ALTINDA HEDEF VE STRATEJİ

Uzman, ons altın için kritik seviyeleri paylaştı:
Mevcut Seviye: 4.420 dolar
Hedef: 4.800 – 4.880 dolar
"Bu yükselişleri bir çıkış fırsatı olarak değerlendirenler, gerçek varlıklara dönebilir."

YILIN İKİNCİ YARISINDA ALTIN BEKLENTİSİ

Memiş, yılın ikinci yarısında altın ve gümüşte belirgin bir kazanç beklemediğini açıkladı:
"Yılın ikinci yarısında ben şahsen altın tarafında yükseliş beklemiyorum. 4.800-4.880 dolar bandı çıkış için uygun fiyatlar."

GRAM ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ METALLER

  • Gram altın: 6.177 TL (güne yükselişle başladı)
    Çeyrek altın: 10.440 TL
    Cumhuriyet altını: 41.600 TL
    Ons altın: 4.462 dolar

Petrol fiyatlarındaki düşüş, altının üretim maliyetini düşürürken, merkez bankalarına politika alanı yaratıyor. Analistler, Fed’in faiz indirimleri, merkez bankalarının alımlarındaki artış ve jeopolitik risklerin altın fiyatlarını yukarı çekmeye devam edeceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
