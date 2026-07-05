Altın mücevher saklıyorlardı: Kaş'ın tarihi hazinesinde büyük kayıp

Antalya'da toplu halde günümüze ulaşabilen tek ambar grubu olma özelliğini taşıyan yapılar, Bezirgan Mahallesi'nin kenarında, 'ambarlar arası' olarak bilinen bölgede ve Likya Yolu güzergahında bulunuyor. Ambarların bu alanda inşa edilmesinin nedeni, geçmişte Bezirgan Ovası'nın kış aylarında sular altında kalması ve mahallelinin bu dönemde sahil kesimine göç etmesi olarak gösteriliyor. Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar sürekli bir bekçinin görev yaptığı tarihi ambarlarda, bugün herhangi bir kimse bulunmuyor.