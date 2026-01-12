Gecenin en dramatik görünümlerinden biri Ariana Grande’ye aitti. Ünlü şarkıcı, siyah, omuzları açık Vivienne Westwood Couture balo elbisesiyle etkileyici bir siluet ortaya koydu.
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı
Hollywood’un en parlak yıldızları, 83. Altın Küre Ödülleri için pazar gecesi Beverly Hilton Oteli’nde bir araya geldi. Kırmızı halı, cesur tasarımlar, nostaljik dokunuşlar ve çok konuşulan stillerle adeta bir moda şovuna dönüştü.
Selena Gomez ise siyah Chanel elbisesi ve beyaz tüy detaylarıyla “Eski Hollywood” ruhunu yeniden canlandırdı. Vintage dalgalı saçları ve koyu tonlu ruju ile dikkat çeken Gomez, eşi Benny Blanco ile objektiflere poz verdi.
Elbisenin hazırlanması için tam 320 saatlik bir emek harcandığı konuşuluyor.
Jennifer Lawrence, transparan yapısı ve göğüs, bel ile etek kısmındaki çiçek aplikeleriyle cesur bir tercih yaptı. Şampanya tonlarında bir çanta, minimal elmas kolye ve açık burun ayakkabılarla görünümünü dengeledi.
Hamileliğini gözler önüne seren Hailee Steinfeld, şeftali tonlarındaki Prada elbisesiyle zarif bir duruş sergiledi.
Kirsten Dunst, eşi Jesse Plemons ile birlikte törene katılırken; Mila Kunis ve Ashton Kutcher, dört yıl aradan sonra ilk kez bir ödül gecesinde yan yana görüntülendi.
Aimee Lou Wood klasik siyah gece elbisesiyle sade bir şıklık sunarken, Emma Stone sarı tonlardaki Louis Vuitton tasarımıyla gecenin enerjisini yükseltti. Miley Cyrus, siyah pullu Saint Laurent elbisesiyle göz kamaştırdı.
Leonardo DiCaprio, zamansız siyah smokiniyle erkek modasında klasik çizgiyi temsil etti. Jennifer Lopez ise transparan vintage Jean-Louis Scherrer elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Göbeğini tamamen açıkta bırakan ve uzun tül kuyruğuyla dikkat çeken tasarım, bazı çevrelerce fazla iddialı ve rüküş bulundu.
Zoë Kravitz pembe Saint Laurent elbisesiyle zarafetini konuştururken, Emily Blunt tek kollu, pelerin detaylı beyaz elbisesiyle kırmızı halının öne çıkan isimlerinden oldu. Kristen Bell, eşi Dax Shepard ile birlikte gecede boy gösterdi.
Jason Bateman ve Amanda Anka ise siyah tonlardaki uyumlarıyla dikkat çekti.
Jenna Ortega, yüksek yakalı, cesur oyuklara sahip, vatkalı ve püsküllü siyah elbisesiyle modern ve iddialı bir stil sundu.
Saçlarını şık bir topuzla tamamladı. Snoop Dogg, kırmızı şerit detaylı siyah saten takımıyla pijamayı andıran özgün bir görünüm sergilerken, parlak ayakkabılarıyla tarzını tamamladı.
Leighton Meester, askısız ve taşlı uzun elbisesinde göğüs kısmındaki sarı ipek detayıyla fark yarattı.
Charli XCX ise tüylü büstiyer üst ve dar beyaz etekten oluşan sıra dışı elbisesiyle gecenin en cesur stillerinden birine imza attı; üç elmas kolye ve eski Hollywood esintili saçlarıyla görünümünü tamamladı.