Yeniçağ Gazetesi
12 Ocak 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı

Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı

Hollywood’un en parlak yıldızları, 83. Altın Küre Ödülleri için pazar gecesi Beverly Hilton Oteli’nde bir araya geldi. Kırmızı halı, cesur tasarımlar, nostaljik dokunuşlar ve çok konuşulan stillerle adeta bir moda şovuna dönüştü.

Haberi Paylaş
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 1

Gecenin en dramatik görünümlerinden biri Ariana Grande’ye aitti. Ünlü şarkıcı, siyah, omuzları açık Vivienne Westwood Couture balo elbisesiyle etkileyici bir siluet ortaya koydu.

1 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 2

Selena Gomez ise siyah Chanel elbisesi ve beyaz tüy detaylarıyla “Eski Hollywood” ruhunu yeniden canlandırdı. Vintage dalgalı saçları ve koyu tonlu ruju ile dikkat çeken Gomez, eşi Benny Blanco ile objektiflere poz verdi.

2 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 3

Elbisenin hazırlanması için tam 320 saatlik bir emek harcandığı konuşuluyor.

3 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 4

Jennifer Lawrence, transparan yapısı ve göğüs, bel ile etek kısmındaki çiçek aplikeleriyle cesur bir tercih yaptı. Şampanya tonlarında bir çanta, minimal elmas kolye ve açık burun ayakkabılarla görünümünü dengeledi.

4 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 5

Hamileliğini gözler önüne seren Hailee Steinfeld, şeftali tonlarındaki Prada elbisesiyle zarif bir duruş sergiledi.

5 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 6

Kirsten Dunst, eşi Jesse Plemons ile birlikte törene katılırken; Mila Kunis ve Ashton Kutcher, dört yıl aradan sonra ilk kez bir ödül gecesinde yan yana görüntülendi.

6 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 7

Aimee Lou Wood klasik siyah gece elbisesiyle sade bir şıklık sunarken, Emma Stone sarı tonlardaki Louis Vuitton tasarımıyla gecenin enerjisini yükseltti. Miley Cyrus, siyah pullu Saint Laurent elbisesiyle göz kamaştırdı.

7 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 8

Leonardo DiCaprio, zamansız siyah smokiniyle erkek modasında klasik çizgiyi temsil etti. Jennifer Lopez ise transparan vintage Jean-Louis Scherrer elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

8 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 9

Göbeğini tamamen açıkta bırakan ve uzun tül kuyruğuyla dikkat çeken tasarım, bazı çevrelerce fazla iddialı ve rüküş bulundu.

9 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 10

Zoë Kravitz pembe Saint Laurent elbisesiyle zarafetini konuştururken, Emily Blunt tek kollu, pelerin detaylı beyaz elbisesiyle kırmızı halının öne çıkan isimlerinden oldu. Kristen Bell, eşi Dax Shepard ile birlikte gecede boy gösterdi.

10 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 11

Jason Bateman ve Amanda Anka ise siyah tonlardaki uyumlarıyla dikkat çekti.

11 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 12

Jenna Ortega, yüksek yakalı, cesur oyuklara sahip, vatkalı ve püsküllü siyah elbisesiyle modern ve iddialı bir stil sundu.

12 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 13

Saçlarını şık bir topuzla tamamladı. Snoop Dogg, kırmızı şerit detaylı siyah saten takımıyla pijamayı andıran özgün bir görünüm sergilerken, parlak ayakkabılarıyla tarzını tamamladı.

13 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 14

Leighton Meester, askısız ve taşlı uzun elbisesinde göğüs kısmındaki sarı ipek detayıyla fark yarattı.

14 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 15

Charli XCX ise tüylü büstiyer üst ve dar beyaz etekten oluşan sıra dışı elbisesiyle gecenin en cesur stillerinden birine imza attı; üç elmas kolye ve eski Hollywood esintili saçlarıyla görünümünü tamamladı.

15 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 16
16 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 17
17 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 18
18 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 19
19 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 20
20 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 21
21 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 22
22 23
Altın Küre gecesi: Hollywood yıldızları kırmızı halıda yarıştı - Resim: 23
23 23
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro