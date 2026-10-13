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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Nehir Özcan ve Elif Saruhan, hem eğitimlerini sürdürüyor hem de bilek güreşinde uluslararası başarılara imza atıyor. Geçen yıl Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu kazanan Nehir ile Türkiye üçüncülüğü sonrası milli takım seçmelerini birincilikle tamamlayan Elif, dünya şampiyonasında kürsüye çıkmak için güçlerini birleştirdi.

Aynı okuldan milli takıma uzanan genç sporcular, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 26 Ekim-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde antrenörleri İbrahim Yalur yönetiminde Turgutlu 19 Mayıs Ortaokulu'nda hazırlıklarını sürdürüyor. Haftanın 3 günü ağırlık ve masa antrenmanları yapan liseli milli sporcular, şampiyonadan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

HEDEF: 4 KATEGORİDE 4 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Sporcularının her iki kolda da kürsü mücadelesi vereceğini belirten Antrenör İbrahim Yalur, "Sporcularımız 40 ve 50 kilolarda, 4 ayrı kategoride yarışacak. İnşallah 4 dünya şampiyonluğu hedefimiz var. Haftanın 3 günü yoğun çalışıyoruz; 2 gün ağırlık, 1 gün ise masa antrenmanı yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

15 yaş altı kızlar 40 kilo kategorisinde sağ ve sol kolda yarışacak olan Nehir Özcan, bilek güreşine 5 yıl önce başladığını belirterek, "Dünya Şampiyonası için çok yoğun bir tempomuz var. Hedefim iki kolda birincilik elde ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Akranlarıma sosyal medyada vakit geçirmek yerine spor yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

İlk kez milli takım kampına girme heyecanı yaşayan Elif Saruhan ise 50 kilo kategorisinde iki kolda mücadele edeceğini ifade ederek, "Düzenli ve disiplinli bir antrenman süreci geçiriyoruz. Hedefim Hindistan'dan dereceyle dönerek ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak" diye konuştu.