Jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının altın alımlarındaki yavaşlama, yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle altın fiyatı kısa vadede bir düzeltme yaşayabilir. Ancak deneyimli emtia stratejisti Jeffrey Currie’ye göre, uzun vadede altının yükseliş beklentisi hâlâ güçlü. Goldman Sachs’ın eski emtia araştırmaları başkanı olan Jeffrey Currie’ye göre İran savaşı gibi çatışmaların yapısal sonuçları, Türkiye gibi bazı ülkeleri yüksek enerji maliyetlerini karşılamak için altın satmaya zorlayabilir.
Altın kahininden astronomik tahmin: Altın o fiyatları görecek
Eski Goldman Sachs emtia araştırmaları başkanı Jeffrey Currie, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımlarındaki yavaşlama nedeniyle altının kısa vadede 4 bin dolara gerileyebileceğini, ancak uzun vadede 10 bin dolara tırmanabileceğini söyledi.
Abaxx Markets eş yönetim kurulu başkanı ve Carlyle Group’ta kıdemli danışman olan Currie, bu durumu şöyle özetledi:
“Marjinal merkez bankası, enerji için ödeme yapmak üzere yapısal alıcıdan zorunlu satıcıya dönüştüğünde, altının en büyük talebi ortadan kaybolur.”
Currie’ye göre bu süreç, altının kısa vadede baskı altında kalmasına yol açabilir. Ancak uzun vadeli görüşü hâlâ yükseliş yönlü. Altın konusunda her zaman iyimser olduğunu belirten Currie, enerji krizinin büyümeyi baskılamasının ardından merkez bankalarının yeniden “güvercin” bir tutum benimsemesi halinde altına olan ilginin tekrar artacağını söyledi.
4.000 dolara düşüş, ardından 10.000 dolara yükseliş senaryosu
Currie’ye göre altın fiyatı önce 2026’daki kazanımlarını geri vererek 4.000 dolar/ons seviyelerine doğru gerileyebilir. Daha sonra ise 10.000 dolar/ons seviyelerine kadar yükselebilir. Bu tahmin, Ortadoğu’daki savaşın tetiklediği enflasyon endişeleri nedeniyle altının satış baskısı altında olduğu bir dönemde geldi.
“Tarihin en asimetrik ticareti”
Currie, emtia piyasasını “modern finans tarihinin en asimetrik ticareti” olarak tanımlıyor. Ona göre yatırımcılar yapay zekâ yatırımlarına odaklanırken, bu teknolojiyi ayakta tutan fiziksel kaynakları büyük ölçüde göz ardı etti. Ancak Currie’ye göre emtialar, sessizce son on yılın en iyi performans gösteren varlık sınıflarından biri haline geldi.
“Fiyat artışı belirti, yatırım eksikliği hastalık”
Currie’ye göre metal ve petrol fiyatlarındaki yükseliş bir “belirti”, sermaye harcamalarındaki düşüş ise asıl “hastalık.”
Rafineri yatırımları son 10 yılın en düşük seviyesinde.
Petrol ve doğalgaz arama-üretim yatırımları 2015 zirvesine göre yüzde 35 geriledi.
En büyük 20 madencilik şirketi, 2012’deki döngü zirvesine kıyasla yüzde 40 daha az yatırım yapıyor.
Currie, “Hürmüz Boğazı kapanmadan önce bile metaller ve petrol zaten yükselişteydi” diyerek, asıl sorunun uzun süredir devam eden yatırım eksikliği olduğunu vurguladı. Ona göre jeopolitik şoklar sadece süreci hızlandırıyor. Currie, “Belirtileri bir durgunluk veya yüksek faiz oranlarıyla hafifletebilirsiniz. Ancak yıllarca sürecek fiziksel yatırımlar olmadan hastalığı tedavi edemezsiniz.” diyor.
Büyük bir döngünün başlangıcı olabilir
Currie’ye göre piyasa şu anda bir “geçiş noktasında.” Bu tür kırılmaların Vietnam Savaşı, 11 Eylül saldırıları, II. Irak Savaşı ve Hürmüz Boğazı gibi büyük jeopolitik olaylarda da yaşandığını hatırlatıyor. Ancak mevcut dönemin çok daha büyük bir döngüye yol açabileceğini düşünüyor. Currie, “Tarihin en büyük enerji ve emtia açığı olan Mag 7, kendi talebini karşılayacak sermaye yatırımlarını bizzat kendisi yapıyor.” İfadelerini kullandı.
Currie’ye göre süreç şu şekilde ilerleyecek:
Önce fiyatlar aşırı yükselecek, ardından sermaye harcamaları artacak. Daha sonra yeni arz devreye girecek ve sonrasında yeni kullanım alanları ortaya çıkacak. Ancak bunun on yıldan uzun sürebileceğini söylüyor.