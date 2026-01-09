OdaTV'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü altın kaçakçılığı soruşturmasında 3. dalga operasyonda aralarında ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion'ın da bulunduğu 7 şirkete ve şirket yöneticilerinin adreslerine baskını yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde Adnan Kurtulmuş, Erol Kurtulmuş, Pelin Tarhanacı, Demir Tarhanacı, Burçak Yılmaz, Yasin Koltuk ve Ahmet Yılal gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKEN YAPI

Türkiye'nin 2025 listesinde 113. sırada yer alan Aleks Metal'in ortaklık yapısı da soruşturmayla birlikte gündeme geldi. Şirketin yüzde 5 hissesi, 750 bin TL sermaye ile gözaltına alınan Demir Tarhanacı'ya aitken, yüzde 95'lik pay ise 14,5 milyon TL ile Sarp Tarhanacı'nın üzerinde bulunuyor.

GÖZALTI İSMİ UYGULANMADI

Ancak soruşturma kapsamında Sarp Tarhancı hakkında gözaltı işlemi uygulanmadı. Öte yandan Tarhanacı'nın Aga Bullion İcra Kurulu Başkanı olduğu, söz konusu bu şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pelin Tarhanacı'nın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

SARP TARHANACI'NIN GEÇMİŞİ

İki şirketin dikkat çeken yapısı, Sarp Tarhanacı'nın ortaklarının gözaltına alınması, geçmişine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Uzun yıllardır altın alanında çalışan Tarhanacı, 2012 yılında para, altın ve kıymetli eşyaların güvenli taşınması, depolanması ve nakit yönetimi alanında faaliyet gösteren Loomis'in Türkiye Başkanı olarak görev yaptı. Loomis, ABD'de Altına Hücum döneminde ortaya çıkan, Buffalo Bill (Bill Cody), Wild Bill Hickok ve Wyatt Earp gibi efsanevi isimlerin çalıştığı bir güvenlik firmasıydı.

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği Para ve Kıymetli Mal Taşıma Hizmetleri Çalışma Komitesi Başkanı olarak da görev yapan Tarhanacı ayrıca DD Holding'in üst düzey yöneticisi. Aleks Metal Yönetim Kurulu ve Aga Bullion İcra Kurulu Başkanı olan Tarhancı geçmişte de İstanbul Kuyumcular Odası eski başkan vekiliydi.

ŞAPKALILAR İŞ YERİNİ KURŞUNLADI

Şapkalılar çetesi 8 Ağustos 2025 günü, Sarp Tarhanacı'nın işyerini kurşunladı. Bir hafta sonra da Florya'daki evine el bombası attı.