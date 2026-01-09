İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü altın kaçakçılığı soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de aralarında bulunduğu 7 şirkete yönelik baskınlar yaptı.

Bu şirketlerin sahibi 7 kişi gözaltına alındı.

DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan operasyonda 39 kg altın, 60 kg gümüş, 50 adet cumhuriyet altını, 13 adet (5 milyon 800 bin dolar) değerinde senet ile 10 bin ABD doları, 17 bin euro ve 1 milyon 100 bin TL nakit para ele geçirildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturmada şüphelilere "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" , "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.