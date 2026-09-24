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Türkiye Varlık Fonu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Altın İşletmeleri (eski adıyla Koza Altın), Kayseri ve Çanakkale'deki altın madeni projeleri için kesenin ağzını açtı. Toplam 16 milyar 519 milyon lirayı bulan dev ihale, AK Partili İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in kardeşi Yusuf Dönmez'in yönetimindeki Öztrans Grup Lojistik iştiraki Soft Uluslararası Madencilik'e verildi.

Birgün'den İlayda Sorku'nun haberine göre; Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimle, Türk Altın İşletmeleri yönetim kurulunun 21 Eylül tarihinde Kayseri Kaşköy ve Çanakkale Karapınar sahalarına yönelik ihale sürecini tamamladığı duyuruldu.

MİLYARLIK İHALENİN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Gerçekleştirilen ihale kapsamında projelerin iş dağılımı ve maliyetleri belirlendi.

Kayseri Kaşköy Projesi, cevher işleme tesisi, alt ve üstyapı inşaatları, atık depolama tesisi ile yol yapım işleri 6 milyar 943 milyon 94 bin 521 TL bedelle Soft Uluslararası Madencilik'e ihale edildi. Çanakkale Karapınar Projesi aynı şirkete, altyapı ve üstyapı inşaat işleri için 1 milyar 37 milyon 588 bin 550 TL, saha dışı cevher nakliyesi için ise 8 milyar 538 milyon 524 bin 437 TL'lik iş verildi.

Bu sözleşmelerle birlikte Soft Uluslararası Madencilik'in üstlendiği maden yapım ve taşıma işlerinin toplam faturası 16 milyar 519 milyon TL'ye ulaştı.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE 317 MİLYON LİRA

İhale süreci sadece inşaat ve lojistik işlemleriyle sınırlı kalmadı. Her iki projenin yapım işi müşavirlik hizmetleri MHC Mühendislik İnşaat'a devredildi. Anlaşmaya göre Kaşköy Projesi için 20 ay boyunca aylık 12 milyon TL (toplam 240 milyon TL), Karapınar Projesi için ise 14 ay boyunca aylık 5,5 milyon TL (toplam 77 milyon TL) ödenecek. İki dev projenin toplam müşavirlik bedeli 317 milyon lira olarak kaydedildi.

YÜZ BİNLERCE ONSLUK REZERV GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Şirketin yayınladığı 2025 yılı Maden Kaynak ve Maden Rezerv Tahmin Raporu, sahalardaki potansiyeli de gözler önüne seriyor. Raporda öne çıkan veriler ve lojistik planlamaları şu şekilde:

Sondaj çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü Kayseri Kaşköy sahasında 970 bin ons maden kaynağı ve 529 bin 120 ons maden rezervi tespit edildi. Buradan çıkarılacak cevherin, inşa edilecek yaklaşık 10 kilometrelik yeni bir nakil yoluyla Himmetdede İşletmesi'ne taşınması planlanıyor. Şirket, bu sahanın ruhsatını 2018 yılındaki MAPEG ihalesiyle bünyesine katmıştı.

Açık ocak yöntemiyle üretim yapılacak Çanakkale Karapınar sahasında ise 265 bin ons kaynak ve 205 bin 170 ons rezerv bulunuyor. Bu sahadan elde edilen cevher; Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Eskişehir rotasını takip eden yaklaşık 490 kilometrelik uzun bir güzergâh üzerinden şirketin Kaymaz Altın Madeni'ne nakledilecek.