06 Nisan 2026 Pazartesi
Altın için yeni haftadaki kader çizildi: Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan kritik uyarı

Altın fiyatları yeni haftaya dalgalı başladı. Gram altın 6660 TL, ons altın 4645 dolar seviyesinde. Jeopolitik gerilim, yükselen petrol ve güçlü istihdam verileri fiyatları baskılarken uzmanlar kritik uyarılarını paylaşıyor.

Altın fiyatları 6 Nisan 2026 Pazartesi günü sabah saat 06.00 itibarıyla yeni haftaya dalgalı bir başlangıç yaptı. Gram altın 6660 TL, ons altın ise 4645 dolar seviyesinden güne başladı.

ONS ALTIN HAFTAYI GÜÇLÜ KAPATMIŞTI

Altının ons fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 4,1’lik değer kazancıyla 4676 dolardan kapattı. Ancak yeni haftada zayıf bir görüntü sergiledi.

İlk işlemlerde 4600 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, 06.00 itibarıyla 4645 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor.

GÜNCEL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Spot piyasada gram altın 6660 TL seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı 6830 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 11.490 TL olarak kaydedildi.

“Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL?” soruları yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın piyasasındaki son gelişmeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER

Jeopolitik riskler, yüksek petrol fiyatları, güçlü dolar endeksi ve ABD istihdam verileri altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, savaş ortamında yapılacak işlemlerde stop-loss (zarar kes) disiplinine uymanın önemli olduğunu vurgulayıp; kararsız piyasa yapısı sebebiyle "kaçırma psikolojisinden" uzak durulması ve fiyat hareketlerinde “hacimli” kırılmaların bir işaret olabileceğini söyledi.

Eryılmaz, ons fiyatında 4.700 dolar üzerinde “kalıcılık” sağlanması durumunda “daha kuvvetli bir momentumun” söz konusu olabileceğini kaydetti.

Eryılmaz, ons altın için “haber akışının daha fazla kötüleşmemesi” halinde 4.600-4.630 dolar bandının kademeli alımlarda ilk önemli bölge olduğunu belirti ve “4.500-4.600 dolar bandı da diğer bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor” değerlendirmesini yaptı. Filiz Eryılmaz altının 4.500 doların altına gelinmesi halinde “başka şeylerin konuşuluyor olabileceği” uyarısında bulundu.

JEOPOLİTİK GERİLİM ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı. Trump’ın bu hamlesi ve karşılıklı restleşmelerle bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ BASKI YARATIYOR

Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başlayarak 110 doların üzerini test etti. Bu gelişme, “yüksek enflasyon – yüksek faiz” beklentisini güçlendirerek altın fiyatlarını baskılayan önemli unsurlardan biri oldu.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

ABD’de mart ayı tarım dışı istihdam verisi 178 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu veri, Fed’in enflasyona öncelik vereceği öngörülerini güçlendirdi. Dolar endeksi ve ABD 2 yıllık tahvil getirilerindeki hareketler de altın fiyatlarını olumsuz etkiledi.

