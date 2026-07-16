Altın için kritik rakam verildi: Alım - satım için bu seviyeyi bekleyin

‘KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ İZLENİYOR’

Aşkın, ons altında kısa vadede 3950 dolar seviyesinin önemli destek noktası olarak öne çıktığını ifade ederek, diğer önemli noktaların ise 3750 ve 3500 dolar olduğunu dile getirdi.

4200 doların kritik direnç noktası olarak görüldüğünü anlatan Aşkın, bu seviyenin aşılması 4500-4700-4900 noktalarının gündeme gelebileceğine işaret etti.