Altın fiyatları bir türlü dengesini bulamadı.
Altın için kritik rakam verildi: Alım - satım için bu seviyeyi bekleyin
Altın fiyatları; Orta Doğu gerilimi, güçlü dolar ve Fed beklentileriyle düşüşünü sürdürüyor. Mustafa Aşkın, altın için kritik rakamı vererek Alım - satım için destek ve direnç seviyelerini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalarda altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan en önemli unsurların başında Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler geliyor.
Güne satıcılı başlayan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 97 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 42 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatının fiyatı ise yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 29 dolardan işlem görüyor.
ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler küresel piyasalarda risk algısını artırırken, yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini canlı tutuyor.
ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması Fed'in yeni bir faiz artırımına gitme ihtimalini zayıflatırken, güçlü dolar görünümü ve sıkı para politikalarının devam edeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını baskılıyor.
Altın fiyatlarının seyrini ve bundan sonraki sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Finansal Danışman Mustafa Aşkın, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
‘ALTIN HENÜZ DENGESİNİ BULAMADI’
Finansal Danışman Mustafa Aşkın, altın piyasasında henüz kalıcı bir denge oluşmadığını belirterek, Orta Doğu’da devam eden gerilim, çatışmaların büyüme ihtimali, merkez bankalarının sıkı para politikaları ve doların güçlü seyrinin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu söyledi.
‘KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ İZLENİYOR’
Aşkın, ons altında kısa vadede 3950 dolar seviyesinin önemli destek noktası olarak öne çıktığını ifade ederek, diğer önemli noktaların ise 3750 ve 3500 dolar olduğunu dile getirdi.
4200 doların kritik direnç noktası olarak görüldüğünü anlatan Aşkın, bu seviyenin aşılması 4500-4700-4900 noktalarının gündeme gelebileceğine işaret etti.
‘YATIRIMCILAR KADEMELİ ALIM STRATEJİSİ İZLEMELİ’
Altında geri çekilmelerin yakından izlenmesi gerektiğini belirten Aşkın, özellikle yatırım amacıyla alım yapacakların kademeli hareket etmesinin daha doğru olacağını ifade etti.
Borcu bulunanlar ve düğün hazırlığı yapanlar için mevcut seviyelerin ve olası geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceğini kaydetti.
Aşkın, altının 2024 ve 2025 yıllarındaki güçlü performansını kısa vadede tekrarlamasının zor göründüğünü belirterek, 2026 başından bu yana yükseliş ivmesinde belirgin bir yavaşlama yaşandığını söyledi.
Aşkın, altının bir yatırım aracından çok değer saklama aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.