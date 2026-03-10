98. Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı. Tören, bu sene 15 Mart Pazar günü 16 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece saat 02.00’de canlı olarak Disney+'ta yayınlanmaya hazırlanıyor. Töreni kaçıranlar 17 Mart Salı günü Türkçe çevirisiyle NOW’da ekrana gelecek tekrar yayınıyla Oscar heyecanını yeniden yaşayabilecek.

Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O’Brien'ın sunuculuğunu üstlendiği törende Sinners 16 farklı kategoride aday olarak rekor kırarken onu One Battle After Another 13 adaylıkla takip ediyor.

"En İyi Erkek Oyuncu" dalında Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan ve Wagner Moura yarışıyor.

"En İyi Kadın Oyuncu" dalında ise sezon boyunca tüm ödül törenlerinde isminden söz ettiren Jessie Buckley başı çekerken Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ve Emma Stone kategoride kendine yer ediniyor.

"En İyi Film" kategorisinde de yarış rekabeti yüksek. Bugonia, F1, Frankestein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners ve Train Dreams arasından kimin Oscar'ı eve götüreceği sorusu akılları kurcalıyor.