2023 yılı Ekim ayında, altın ons fiyatı 1 848,82 dolar idi. 28 Ocak 2026 ocak ayında zirve yaptı ve 5 418,33 dolar oldu. Dünde 2 Temmuz 2026 günü 4 074,35 dolar idi.

Kaynak: Trading view

Aslında altının geçmiş tarihinde de iniş çıkışlar olmuştur.

1870 ile Birinci Dünya Savaşının başladığı 1914 yılları arasındaki döneme birinci küreselleşme çağı deniliyor. Bu dönemde, klasik altın standardı Dünya parası olarak özgün bir yere sahiptir. Bu dönemde altın standardı piyasada spekülasyonu ve kırılganlığı önlemiş. Enflasyonsuz dönem yaşanmış ve işsizlik azalmıştır.

İkinci Dünya Savaşından sonra; 1944 Bretton Wood's sistemi ile bir ons altın 35 dolara bağlanmıştır. 1970 yılına kadar sistem iyi bir performans göstermiş ve dünya refah yıllarını yaşamıştır. 1974 birinci petrol krizi ile aynı zamanda dolara olan güven azalmış ve altın fiyatları artmıştır. 1970 yılına kadar 35 dolar olan altının ons fiyatı, 1971 de ortalama yıllık 40,80 dolar olmuş, 1980 de 612,56 dolar olmuştur.

En düşük olduğu yıl 2001 yılıdır. O yıl ortalama altın ons fiyatı 271,04 dolara kadar gerilemiştir.

Altın fiyatları neden bu kadar hareketli oldu?

Banknot / itibari paraya güven azalması altın talebini artırdı.

Savaşlar ve stratejik sorunlar da altın talebini artırdı. Dünya Altın Konseyi, 2026’da jeopolitiğin altın için temel unsur olacağını; bunun merkez bankası talebini, ETF girişlerini ve külçe/sikke talebini desteklediğini belirtiyor.

Faiz Beklentileri: Merkez bankalarının reel faizleri artıracağı beklentisi altını baskılamaktadır. Altın faiz getirmediği için, tahvil faizlerinin yükseldiği dönemlerde altına olan talep azalır. İran savaşına rağmen altın fiyatlarının düşmesi FED’in faizleri düşürmeme kararı ile olmuştur.

Genel olarak da, Neoliberal politikalar ve finansallaşma küresel ekonomiyi kırılgan ve spekülatif yaptı. Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, düşük/negatif reel faiz dönemleri, bol likidite ve kaldıraçlı işlemler arttı.

Aslında uluslararası fonlar ve büyük bankalar da altın fiyatlarını kontrol ediyor.

Söz gelimi bu fonlar ve kuruluşlar 2025 sonunda altının artacağını sık sık açıkladılar.

2025 sonu ve 2026 başında altın için yükseliş bekleyen başlıca banka ve fon/varlık yönetimi kuruluşları şunlardır;

Bundan sonra ne olur? Bunu piyasayı yöneten fonlar ve büyük bankalar bilir. Ama yapılan anketler altın fiyatlarındaki şimdiki düşmenin geçici olacağını gösteriyor.

Merkezi Londra’da bulunan Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF); merkez bankaları, mali otoriteler ve büyük kamu yatırımcıları arasında bağımsız araştırma, toplantı, anket, politika tartışması ve kurumlar arası temas sağlayan platformudur. Bu platformun “Global Public Investor 2026” anket sonuçlarına göre;

OMFIF anketinden çıkan sonuç, merkez bankalarının altını artık sadece fiyat getirisi için değil, jeopolitik risk, dolar sistemine güven azalması ve rezerv çeşitlendirmesi için stratejik varlık olarak gördüğüdür. Ayrıca önümüzdeki bir iki yılda altın payını artırmayı düşünenlerin oranı da yüzde 31’dir.

Sonuç olarak; fertler için altını günlük spekülatif kar aracı olarak görmek yanlıştır çünkü bunu büyük fonlar piyasayı, talebi yönlendirerek yapıyor. Bu fonların ne zaman ne yapacağını bilmek zordur. Ama genel olarak söylemek gerekirse, altına uzun vadeli bir yatırım aracı olarak bakmak gerekir.