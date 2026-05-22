Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD dolarının küresel ölçekte güç kazanması ve enflasyon endişelerinin faiz artırımı beklentilerini diri tutması nedeniyle sert bir düşüş yaşadı. ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin de etkisiyle spot altın, Salı günü tek bir günde yüzde 1,4 değer kaybederek ons başına 4.503,98 dolardan işlem gördü ve 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Altın gurularından yeni tahmin: Değerli metaller elde tutulmalı mı?
Altın fiyatları, güçlü ABD doları ve yüksek tahvil getirilerinin baskısıyla değer kaybetti. Yatırımcıların Federal Rezerv'in enflasyona karşı faiz oranlarını yüksek tutacağı beklentisi, spot altını geriye çekti.
ABD altın vadeli işlemleri (Haziran teslimatlı) ise yüzde 1 düşüşle 4.511,20 dolardan günü tamamladı.
Yüksek Faiz ve Güçlü Dolar Altını Baskılıyor
Marex analisti Edward Meir, küresel piyasalardaki durumu değerlendirirken, dünya genelinde reel faiz oranlarında yaşanan artışın altın üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ve doların güçlenmesinin bu olumsuz tabloyu derinleştirdiğini belirtti.
10 yıllık ABD Hazine tahvili faizlerinin bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, getiri sağlamayan bir emtia olan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Aynı zamanda değer kazanan ABD doları, emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.
"Kısa Vadeli Makro Gelişmeler Zorlu Bir Zemin Oluşturdu"
Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji kaynaklı küresel enflasyon endişelerini tırmandırması, merkez bankalarının sıkı para politikalarını koruyacağı beklentisini güçlendirdi. Piyasalar, 2026 yılının büyük bir bölümünde faiz indirimi alanının oldukça sınırlı olduğunu öngörüyor.
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, kısa vadeli görünümü şu sözlerle özetledi:
"Altın için yapısal yatırım gerekçesi büyük ölçüde sağlam kalırken, kısa vadeli makro gelişmeler fiyatlar için daha zorlu bir zemin oluşturdu. Enerjiyle ilgili acil baskılar hafiflemeye başladığında, merkez bankası talebi daha baskın bir itici güç olarak yeniden ortaya çıkabilir."
Altındaki düşüş trendi diğer değerli metallere de sıçradı. Gümüş, platin ve paladyum, son haftalarda önemli düşüşler kaydetti
Diğer yandan yatırım bankası JP Morgan, pazar günü yayımladığı raporda uzun vadeli öngörülerini paylaştı. Banka, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde platinin ons başına 2.400 dolar, paladyumun ise 1.600 dolar seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.