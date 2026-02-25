Altın piyasası haftanın yeni gününe pozitif bir başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde gelen verilere göre gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında sınırlı da olsa yükseliş öne çıkıyor. Küresel piyasalardaki temkinli hava ve ons altındaki hareketlilik, iç piyasadaki fiyatları da etkiliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın güne 7.308,90 TL alış ve 7.309,83 TL satış fiyatıyla başladı. Gram altında günlük artış oranı yüzde 0,41 olarak kaydedildi.

ÇEYREK VE YARIM ALTINDA SON DURUM

Yatırımcının en çok tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın 12.137 TL alış, 12.299 TL satış seviyesinde. Yarım altın ise 24.274 TL alış ve 24.582 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Her iki altın türünde de artış oranı yüzde 0,42 seviyesinde.

TAM ALTIN (CUMHURİYET ALTINI) FİYATI

Uzun vadeli yatırımın gözdesi olan tam altın, diğer adıyla Cumhuriyet altını, güne 48.399 TL alış ve 48.932 TL satış fiyatından başladı. Günlük yükseliş yüzde 0,42 olarak hesaplandı.