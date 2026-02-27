Piyasalarda sabah saatleri itibarıyla gram altın 7.329 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük bazda yüzde 0,04 oranında düşüş yaşayan gram altın, yatırımcıların temkinli duruşunu yansıtıyor.

Uluslararası piyasalarda ise ons altın 5.186 dolar civarında seyrediyor ve sınırlı bir geri çekilme dikkat çekiyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTINDA FİYATLAR SABİT

Çeyrek altın 12.224 TL, yarım altın ise 24.434 TL seviyesinden satılıyor. Her iki altın türünde de değişim oranı yüzde 0,03 ile sınırlı kaldı.

CUMHURİYET VE 22 AYAR BİLEZİKTE SON DURUM

Cumhuriyet altını 48.637 TL’den alıcı bulurken, 22 ayar bilezikte fiyatlar 6.797 TL seviyesine çıktı. 22 ayar bilezik, gün içinde sınırlı da olsa yükseliş gösteren kalemler arasında yer aldı.

PİYASALARDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Uzmanlar, altın fiyatlarının yönü açısından küresel ekonomik veriler ve döviz kurlarındaki hareketliliğin belirleyici olacağını ifade ediyor. Kısa vadede dalgalı ancak yatay seyrin devam etmesi bekleniyor.