Altın, ABD'nin İran ile ateşkesi uzatmasının ardından petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon sıçraması ve uzun süre yüksek faiz endişelerini azaltmasıyla Çarşamba günü yükseldi.
Altın, gümüş, bitcoin ve petrolde son durum ne? Ateşkesin uzaması piyasaları vurdu
Orta Doğu'da ABD-İran arasındaki ateşkesin uzaması piyasaları alt üst etti. Altın yukarı yönlü hareketlendi petrolde bekleyiş devam ediyor. Dolar ve gümüşte de yukarı yönlü bir yükseliş söz konusu. İşte güncel piyasa verileri...Derleyen: Züleyha Öncü
Petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatmasının ardından iki günlük yükselişini korudu; barış görüşmelerinin aksamasına ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın akışları kısıtlamaya devam etmesine rağmen fiyatlar yüksek kaldı.
İşte güncel veriler;
Gram Altın Bugün Ne Kadar?
Alış: 6.829 TL
Satış: 6.924 TL
Yarım Altın Bugün Ne Kadar?
Alış: 22.399 TL
Satış: 22.692 TL
Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?
Alış: 11.204 TL
Satış: 11.350 TL
ONS Altın Bugün Ne Kadar?
Spot altın yüzde 0,9 artışla ons başına 4.755,11 dolara çıktı. Bu seviye, Salı günü 13 Nisan’dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemenin ardından geldi. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1,1 yükselerek 4.772,90 dolara ulaştı.
Dolar Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa abd doları alış fiyatı 44,8805 TL, satış fiyatı 44,8938 TL şeklindedir.
Euro Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa euro alış fiyatı 52,8723 TL, satış fiyatı 52,9463 TL şeklindedir.
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?
Brent petrolün varil fiyatı, 22 Nisan 2026 itibarıyla piyasalarda 98,48 dolar seviyesinden işlem görmektedir.
Gümüş Bugün Ne Kadar?
Gümüş fiyatları, 22 Nisan 2026 itibarıyla piyasalarda şu seviyelerde işlem görmektedir:
Gram Gümüş: Yaklaşık 111,06 TL ile 112,93 TL aralığında seyretmektedir.
Bitcoin Bugün Ne Kadar?
Bitcoin (BTC), 22 Nisan 2026 itibarıyla piyasalarda 76.300 bandında işlem görmektedir.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır.