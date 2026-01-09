Dünya Altın Konseyi (WGC), yayımladığı “Altın Piyasası Yorumu” raporunda, altının 2025 yılı boyunca tarihi seviyelere yükseldiğini ve yılı güçlü bir kapanışla tamamladığını açıkladı. Rapora göre altın, yıl içinde 53 kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Aralık ayında 4 bin 549 ABD doları/ons seviyesini gördü ve yılı 4 bin 368 ABD doları/ons seviyesinde kapattı. Ancak altının asıl yükselişi bugün 18.00'de verilecek karara bağlı.

BEKLENTİLER

Raporda, ABD Yüksek Mahkemesi’nin IEEPA temelli tarifelere ilişkin kararının 2026 başlarında açıklanmasının beklendiği ve bu kararın politika riskleri açısından önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca, ABD’nin güçlü gelen üçüncü çeyrek GSYİH verilerinin ardından Fed’in faiz patikasının yeniden fiyatlanması riskine dikkat çekildi. Tarihsel olarak 175 baz puan ve üzeri faiz indirimlerinin tahvil getirilerinde düşüşle örtüştüğü, ancak mevcut dönemde enflasyon beklentilerinin daha yüksek olduğu ifade edildi.

ABD’de Anayasa Mahkemesi Cuma gününü değerlendirme günü olarak belirledi. Piyasa uzmanları Cuma günü (bugün) mahkemeden Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin açılan davada ilk kararların gelmesinin mümkün olduğuna dikkat çekti.

Olası kararların bugün saat 18.00’den itibaren açıklanabileceği tahmin ediliyor. Trump, Anayasa Mahkemesi’nin gümrük tarifeleri konusunda vereceği kararı tarihin en önemli kararlarından biri olarak tanımlıyor