Kaynak: Haber Merkezi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararıyla sarsılan altın piyasasında gözler yeni haftaya çevrildi. Karar sonrası 4.250 dolar seviyesine kadar çekilen ons altın için rotayı doların seyri, tahvil getirileri ve ekim ayındaki olası yeni bir faiz artışı ihtimali çizecek.

İLK FAİZ ARTIRIMI ALTINI 4.250 DOLARA ÇEKTİ

2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına giden Fed, politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 3,75-4,00 bandına çekti. Bu hamlenin ardından güçlenen ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirileri, altının ons fiyatını 16 Eylül'de 4.250 dolara kadar baskıladı. Altı büyük para birimi sepetine karşı ölçülen Dolar Endeksi (DXY) ise 100,40 seviyesiyle son yedi haftanın zirvesine yakın bir seyir izledi.

PETROL FİYATLARINDAKİ GEVŞEME DÜŞÜŞÜ FRENLEDİ

Altın üzerindeki bu sert faiz baskısı, enerji piyasalarındaki düşüşle bir miktar dengelendi. Suudi Arabistan'ın, petrol ihracatını yeniden yönlendirdiği ve Doğu-Batı boru hattındaki hasarı onarmaya çalıştığı yönündeki haberler petrol fiyatlarını aşağı çekti. Hürmüz Boğazı'nı by-pass ederek Kızıldeniz'e ulaşım sağlayan hattın onarımı piyasaları rahatlatırken; Batı Teksas türü ham petrol (WTI) 94,63 dolara kadar geriledikten sonra 97,20 dolar bandında dengelendi. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki trafik kısıtlamaları, petroldeki düşüş eğilimini sınırlayan ana unsur olmaya devam ediyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ RAFA KALKTI

Piyasaların ana odak noktası, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmekte kararlı olan Fed'in gelecekteki adımları. Fed yetkililerinin 2026 ve 2027 yılları için yüzde 4,1 seviyesinde belirlediği medyan faiz tahmini, piyasadaki faiz indirimi umutlarını sınırlandırıyor.

CME FedWatch Tool verilerine göre, yatırımcılar ekim ayındaki Fed toplantısında yeni bir faiz artırımı gelmesine yüzde 55 ihtimal veriyor. Faiz getirisi olmayan altının fırsat maliyetini artıran bu tablo, tahvil cephesinde de yankı buluyor. Yüzde 5,00 civarında işlem gören ve 2007'den bu yana en yüksek seviyesi olan 5,04'e yaklaşan 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri, altının toparlanmasının önündeki en büyük engel konumunda.

ALTININ ÇIKIŞ SENARYOSU VE UZUN VADELİ GÖRÜNÜM

Analistlere göre altında güçlü bir toparlanma; petrol fiyatlarında belirgin bir düşüşe, tahvil faizlerinde gerilemeye veya Fed'in faiz politikasına dair beklentilerin yumuşamasına bağlı. Enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi durumunda ise enflasyon baskısı artacak ve Fed'in şahin duruşu altın üzerinde ek baskı yaratacak. Kısa vadede faiz ve dolar baskısı öne çıksa da merkez bankalarının kesintisiz altın alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden para girişleri değerli metalin uzun vadeli görünümünü desteklemeye devam ediyor.

YENİ HAFTANIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

ABD'de ekonomik veri takviminin görece sakin geçeceği yeni haftada piyasalar, Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmelerine ve enerji fiyatlarına odaklanacak. Diplomatik cephede ise Reuters'ın aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderleri veya dışişleri bakanlarıyla yapması beklenen görüşmeler yakından izlenecek. Bu zirveden çıkacak mesajlar, jeopolitik risklerin ve petrol arzının seyri açısından haftanın altın fiyatlarını etkileyebilecek en kritik başlıkları arasında yer alıyor.