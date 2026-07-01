Kaynak: AA

Altın piyasasında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 62 bin 600 liraya yükseldi.

GÜN İÇİNDE 6 MİLYON 70 BİN LİRAYI GÖRDÜ

Altının kilogram fiyatı gün içerisinde:

En düşük 5 milyon 955 bin lira

En yüksek 6 milyon 70 bin lira

seviyelerini test etti. Bir önceki gün kapanışı ise 6 milyon 51 bin 500 lira olmuştu.

İŞLEM HACMİ 31,9 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 31 milyar 974 milyon 120 bin 392 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 5 bin 341,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 31 milyar 976 milyon 695 bin 390 lira seviyesine ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar:

Ziraat Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

NMGlobal Kıymetli Madenler

Aizona Kıymetli Madenler

olarak sıralandı.

Piyasalarda altın fiyatlarının seyri, küresel gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte yakından takip edilmeye devam ediyor.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: