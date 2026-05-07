Dün, ons altındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 2,9 yükselişle 6 bin 819 liradan tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla ise önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 6 bin 855 lira seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 260 liradan, cumhuriyet altını ise 44 bin 900 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da yükselişini sürdürüyor. Ons altın, önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 4 bin 713 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında olası bir anlaşma ve Orta Doğu’da barış beklentilerinin etkili olduğu belirtiliyor. Bu gelişmelerle birlikte doların zayıflaması ve tahvil faizlerindeki gerileme, altına olan talebi artırıyor.

Analistler, bugün piyasaların veri gündeminin yoğun olduğuna işaret ederek, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise Almanya’da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor.

Öte yandan, Anadolu Ajansı ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği iş birliğinde bugün İstanbul’da “Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi” düzenlenecek. Zirvede katılım finans ekosistemine yönelik önemli mesajların verilmesi bekleniyor.

Zirveye, Cevdet Yılmaz başta olmak üzere birçok önemli isim katılacak. Açılış konuşmaları Burak Dağlıoğlu, Mehmet Ali Akben ve Serdar Karagöz tarafından yapılacak.

Zirvenin kapanış konuşmasını Mehmet Şimşek gerçekleştirirken, Fatih Karahan ise özel oturumda değerlendirmelerde bulunacak.