Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026)

Çeyrek Altında Son Durum

Yatırımcının en çok tercih ettiği araçlardan biri olan çeyrek altın, gün içinde en düşük 10.719,00 TL ve en yüksek 10.852,00 TL bandında işlem gördü.

Alış Fiyatı: 10.702,00 TL

Satış Fiyatı: 10.768,00 TL