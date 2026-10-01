Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026)

Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026)

Altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor! Gram, çeyrek, yarım, tam, gremse ve has altın gün içinde gördüğü en düşük ve en yüksek seviyelerle yatırımcıların takibinde. İşte alış-satış rakamları, gün içi rekorlar ve piyasalardaki son durumun detaylı analizleri haberimizde...

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Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026) - Resim: 1

Piyasalardaki dalgalı seyir devam ederken, altın fiyatlarının gün içerisinde kaydettiği en düşük ve en yüksek seviyeler ile güncel alış-satış rakamları belli oldu.

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Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026) - Resim: 2

Piyasalardaki hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen altın türlerinin alış-satış fiyatları ile gün içi rekor ve taban seviyeleri netleşti.

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Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026) - Resim: 3

İşte piyasalardan alınan son veriler doğrultusunda güncel altın fiyatları tablosu:

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Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026) - Resim: 4

Gram Altın Ne Kadar?
Gram altın güne hareketli başlayarak gün içerisinde en düşük 6.576,45 TL, en yüksek ise 6.658,39 TL seviyelerini gördü.

Alış Fiyatı: 6.533,10 TL
Satış Fiyatı: 6.606,87 TL

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Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026) - Resim: 5

Çeyrek Altında Son Durum
Yatırımcının en çok tercih ettiği araçlardan biri olan çeyrek altın, gün içinde en düşük 10.719,00 TL ve en yüksek 10.852,00 TL bandında işlem gördü.

Alış Fiyatı: 10.702,00 TL
Satış Fiyatı: 10.768,00 TL

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Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026) - Resim: 6

Yarım Altın Fiyatları
Yarım altın gün içerisinde en düşük 21.431,00 TL seviyesini test ederken gün içi en yüksek seviyesi 21.698,00 TL olarak kayıtlara geçti.

Alış Fiyatı: 21.405,00 TL
Satış Fiyatı: 21.530,00 TL

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Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026) - Resim: 7

Tam Altın Kaç TL Oldu?
Gün içerisinde en düşük 42.737,00 TL ve en yüksek 43.270,00 TL seviyelerine ulaşan tam altın piyasada şu rakamlardan alıcı buluyor:

Alış Fiyatı: 42.679,00 TL
Satış Fiyatı: 42.935,00 TL

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Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026) - Resim: 8

Gremse Altında Gün İçi Seviyeler
Büyük ölçekli yatırımcıların takibinde olan gremse altın gün içinde en düşük 106.335,00 TL, en yüksek ise 107.660,00 TL seviyelerini gördü.

Alış Fiyatı: 105.908,00 TL
Satış Fiyatı: 106.827,00 TL

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Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026) - Resim: 9

Has Altın Fiyatı
Piyasalarda saflığıyla öne çıkan has altın gün içinde en düşük 6.556,82 TL ve en yüksek 6.638,47 TL değerlerini gördü.

Alış Fiyatı: 6.566,30 TL
Satış Fiyatı: 6.587,48 TL

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Altın fiyatlarında sıcak gelişme: Gram ve çeyrek bugün kaç lira oldu? (1 Ekim 2026) - Resim: 10

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir. Fiyatlarda güncel değişimler olabilir.

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