Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 altında 6 bin 240 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 6 bin 389 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 280 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde 4 bin 468 dolardan işlem görüyor.ABD Başkanı Donald Trump’ın dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan’a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtmesinin ardından dolar endeksindeki düşüş, altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise İngiltere’de perakende satışlar ile ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.