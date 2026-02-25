Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
Anasayfa Gündem Altın fiyatlarında ezber bozan tahmin: İslam Memiş hedef fiyatı açıkladı

Altın yatırımcıları piyasaları takip etmeye devam ediyor. Altın uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak '10 bin lira seviyeleri hayal değil' dedi.

Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Altın fiyatları bu hafta yükselişte. Altın uzmanları, 2026’yı “manipülasyon yılı” olarak yorumlarken, özellikle ons ve gram altındaki dalgalanmaların kısa vadede yatırımcıları zor durumda bırakabileceğini ifade ediyor. Altun uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını paniğe kapılmadan uzun vadeye odaklanmasını istedi ve altın piyasasında temkinli hareket etmeleri uyarısında bulundu.

Amerika-İran haberleriyle geçen hafta sert düşüş yaşayan altın, bu hafta yeniden yükselişte. Piyasalardaki ani dalgalanmalara dikkat çeken İslam Memiş katıldığı televizyon programında, “bilerek ve isteyerek bozulan bir manipülasyon piyasası” ifadelerini kullanrak 2026’nın altın yatırımcıları için zorlu geçeceğini belirtti.

İslam Memiş, katıldığı televizyon programında, “Altın fiyatları geçen hafta düşüyordu, bu hafta yükseliyor. Önümüzdeki hafta tekrar düşer, ondan sonra tekrar yükselir. Bu piyasada istikrarı bilerek ve isteyerek bozuyorlar” diyerek 2026’yı manipülasyon yılı olarak nitelendirdi.

Altında geçen haftaki sert düşüşü hatırlatan Memiş, Amerika ile İran arasında gelen anlaşma haberinin altın ve gümüş fiyatlarında sert gerilemeye yol açtığını söyledi.

İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanmanın yıl sonuna kadar süreceğini belirterek Trump’ın yetkilerinin sınırlanması, jeopolitik gerilimin tırmanması ve Çin piyasalarının tekrar açılması gibi gelişmelerin altın ve gümüş fiyatlarını yükselttiğini ifade etti.

İslam Memiş, ons altının geçen hafta 4.850 dolara kadar gerilediğini ve şu anda 5.135 dolar seviyesinde bulunduğunu söyledi. Gram altın ise 7.260 liradan 7.475 liraya yükseldi.

Altındaki sert dalgalanmaların yatırımcı üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen İslam Memiş, altın yatırımcılarının uzun vadeli trendlere odaklanmanın önemini vurgulayarak “Biz yatırımcılara bu yılın manipülasyon piyasası ve manipülasyon yılı olduğunu sık sık ifade ediyoruz. Asıl hikâye uzun vadeli trendde.” dedi.

İslam Memiş, altın için yıl sonu hedeflerini paylaşarak, “Ons altın tarafında hedefimiz 6 bin dolar. Gram altında ise yılın ilk yarısına kadar 10 bin lira seviyelerini bekliyoruz” dedi.

İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak kısa vadeli alım-satım ve kaldıraçlı işlemleri riskli gördüğünü belirterek “Altında uzun vadeye odaklananlar için problem yok. Ancak kısa vadeli işlem yapanlar ciddi riskle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi
