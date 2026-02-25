Altın fiyatlarında ezber bozan tahmin: İslam Memiş hedef fiyatı açıkladı

Altın fiyatları bu hafta yükselişte. Altın uzmanları, 2026’yı “manipülasyon yılı” olarak yorumlarken, özellikle ons ve gram altındaki dalgalanmaların kısa vadede yatırımcıları zor durumda bırakabileceğini ifade ediyor. Altun uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını paniğe kapılmadan uzun vadeye odaklanmasını istedi ve altın piyasasında temkinli hareket etmeleri uyarısında bulundu.