Altın fiyatlarında büyük değişim: Yatırımcılara beklenmedik darbe

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Reşat altını yüzde 2,67 düşüşle 39 bin 560 TL'ye gerilerken, Ata altın yüzde 3,27 değer kaybıyla 40 bin 834 TL seviyesinde işlem gördü.

Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı 5 bin 560 TL'ye inerken, 22 ayar altının gramı 5 bin 724 TL seviyesinde bulundu.

Diğer altın türlerinde ise 18 ayar altının gram fiyatı 4 bin 335 TL'ye, 14 ayar altının gram fiyatı ise 4 bin 448 TL'ye geriledi.