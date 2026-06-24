Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve dünya ekonomisinde gidişat altın fiyatlarını etkilerken, altın piyasasında düşüş giderek artmaya devam ediyor.
Altın fiyatlarında büyük değişim: Yatırımcılara beklenmedik darbe
Altın fiyatlarında satış baskısı devam ediyor. Ons altın son 7 ayın en düşük seviyesine düşerken, gram altın da yeniden 6 bin TL'nin altına düştü.Baran Yalçın
Güvenli liman talebindeki zayıflama ve küresel risk algısındaki değişimlerin etkisiyle hem ons altın hem de gram altında değer kayıpları devam ediyor.
GRAM ALTIN DÜŞTÜ
Türkiye saatiyle 16.10 itibarıyla ons altın yüzde 3,22 düşüşle 3.978 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece ons altın, psikolojik öneme sahip 4 bin dolar eşiğinin altına inerek son 7 ayın en düşük seviyesini gördü.
Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın ise 5.980 TL seviyesinde işlem gördü. Günlük bazda yüzde 2,64 değer kaybeden gram altın, yeniden 6 bin TL'nin altına geriledi.
MART AYINDA TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ
Altın fiyatları mart ayında tarihi zirveleri test etmişti. Gram altın 7 bin 500 TL'ye, ons altın ise 5 bin 250 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı.
Mevcut fiyatlar dikkate alındığında ons altın zirve seviyesine göre yaklaşık 1.270 dolar gerilerken, değer kaybı yüzde 24'ü aştı. Gram altın ise zirvesine göre yaklaşık 1.520 TL düşerek yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.
ÇEYREK VE GRAM ALTIN DA DÜŞTÜ
Piyasadaki satış baskısı diğer altın türlerini de etkiledi. Çeyrek altın 9 bin 957 TL, yarım altın 19 bin 907 TL ve Cumhuriyet altını 39 bin 691 TL seviyelerinde işlem gördü.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Reşat altını yüzde 2,67 düşüşle 39 bin 560 TL'ye gerilerken, Ata altın yüzde 3,27 değer kaybıyla 40 bin 834 TL seviyesinde işlem gördü.
Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı 5 bin 560 TL'ye inerken, 22 ayar altının gramı 5 bin 724 TL seviyesinde bulundu.
Diğer altın türlerinde ise 18 ayar altının gram fiyatı 4 bin 335 TL'ye, 14 ayar altının gram fiyatı ise 4 bin 448 TL'ye geriledi.