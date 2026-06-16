İran ile ABD arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan lojistik aksaklıklar, altın piyasasındaki dengeleri kökten değiştirdi.
Altın fiyatlarında bir ilk yaşanıyor: Uzman isim şoke eden senaryoyu açıkladı
Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik kriz ve küresel enflasyon endişeleri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasa Uzmanı Nasri Amcalar, savaş ortamında altının değer kaybetmesiyle piyasada bir ilkin yaşandığını belirterek yatırımcıları bekleyen yeni senaryoları açıkladı.Kaynak: Diğer
Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını yanıtlayan Piyasa Uzmanı Nasri Amcalar, altın fiyatlarında son dönemde görülen geri çekilmenin beklenen bir durum olduğunu ifade etti. Sürecin sürekli değişen açıklamalarla belirsiz ilerlemesinin dalgalanmayı artırdığını kaydeden Amcalar, piyasalarda alışılmışın dışında bir tablonun yaşandığına dikkat çekti.
Normal şartlarda savaş dönemlerinde altının yükselmesine alışık olunduğunu aktaran Amcalar, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu kez ilk defa bir savaş ortamında altının değer kaybettiğine tanıklık ediyoruz. Bunun arkasındaki en önemli etken petrol fiyatlarındaki yükseliştir.”
Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle ticaretin sekteye uğraması, ülkelerin nakit akışını zorlaştırıyor. Bazı ülkeler ve kurumlar ticareti sürdürebilmek için ellerindeki altın rezervlerinin bir kısmını satışa yönlendiriyor. Bu durum da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Anlaşma mesajlarının verildiği dönemlerde petrol fiyatlarının gerilediğini, ons altının ise normal beklentilerin aksine barış haberleriyle yükselişe geçtiğini belirten Nasri Amcalar, jeopolitik gerilimlerin son bulmasının tek başına güçlü bir yükseliş trendi getirmeyeceğini vurguladı.
Net bir fiyat tahmini vermenin doğru olmayacağını ifade eden uzman, savaş sonrasındaki sürece dair merkez bankalarının hamlelerine işaret etti.
Küresel ölçekteki enflasyon endişelerinin gündemdeki yerini koruyabileceğini belirten Amcalar, enflasyonla mücadele doğrultusunda bazı merkez bankalarının faiz artırımına gitmesi durumunda, bu senaryonun ons altın üzerinde yeniden aşağı yönlü bir baskı unsuru oluşturabileceğini sözlerine ekledi.