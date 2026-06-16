Altın fiyatlarında bir ilk yaşanıyor: Uzman isim şoke eden senaryoyu açıkladı

Normal şartlarda savaş dönemlerinde altının yükselmesine alışık olunduğunu aktaran Amcalar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kez ilk defa bir savaş ortamında altının değer kaybettiğine tanıklık ediyoruz. Bunun arkasındaki en önemli etken petrol fiyatlarındaki yükseliştir.”