Altın fiyatları artan jeopolitik risklerle birlikte yeniden yükselişe geçti. ABD’nin Venezuela DEVLET Başkanı Maduro’yu kaçırması ile doruk noktaya ulaşan gerilim yatırımcı tarafının altına yönelik talebinin artmasına neden oldu.

Küresel gerilimin tırmanması ile birlikte altın fiyatlarındaki artış devam etti. Ons altın açılışı 4 bin 449 dolardan yaptıktan sonra 4 bin 470 doların üstüne kadar çıktı. Ancak saat 08.88 itibari ile 4 bin 559 dolara geriledi.

Kapalıçarşı’da ise altın fiyatlarında hafif yönlü yükseliş görüldü. Gram altın yüzde 0,18 yükselişle 6 bin 399 liraya geldi. Çeyrek altın 10 bin 439 liradan satılırken tam altın ise 41 bin 575 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Altındaki yükselişle birlikte gümüşün ibresi de yukarı yöne çekti. Son dönemin en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer alan gümüş, yüzde 2,80 artarak 78,76 dolara geldi. Platin ise yüzde 1,35 artışla 2 bin 315 dolardan işlem görüyor.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Döviz kurlarında da hafif hareketler görülüyor. Dolar 43,04 liradan işlem görürken euro ise 50,53 lira seviyesinde yer alıyor.