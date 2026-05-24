24 Mayıs 2026 Pazar
Altın fiyatları uçtu, vatandaş ona koştu: Satıcılar talebe yetişemiyor

Altın fiyatları uçtu, vatandaş ona koştu: Satıcılar talebe yetişemiyor

Son dönemde altın ve değerli taş fiyatlarında yaşanan rekor artışlar, vatandaşı alternatif arayışlara yönlendirdi. Altın fiyatları uçtu, vatandaş ona koştu. Satıcılar talebe yetişemiyor...

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Yaklaşan bayram öncesi, altının gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız olan imitasyon altın ve pırlanta görünümlü takılara adeta talep patlaması yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle satıcılar siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Kanal D Haber'de yer alan bilgilere göre, altın almaya parası yetmeyenler için kuyumcu vitrinlerini aratmayan imitasyon takı dükkanlarında bayram öncesi büyük bir hareketlilik hakim.

"MEMLEKETE GİDECEKLER ŞIKIR ŞIKIR OLMAK İSTİYOR"

Havaların güzelleşmesi ve bayram ziyaretlerinin yaklaşmasıyla birlikte çarşı pazardaki hareketliliği değerlendiren esnaf, vatandaşın hem şık görünmek hem de bütçesini korumak için altın almak yerine bu ürünleri tercih ettiğini belirtiyor. Bir takı satıcısı yaşanan yoğunluğu şu sözlerle özetledi:

"Bayram öncesi çok ciddi bir yoğunluk var. Memleketlerine, akraba ziyaretlerine gidecek olanlar bayramda şıkır şıkır olmak istiyorlar. Altın alamayanlar hem kendilerine alıyorlar hem de yakınlarına bayram hediyesi olarak götürüyorlar."

Bir diğer satıcı ise özellikle pırlanta görünümlü ürünlerin rağbet gördüğünü belirterek, "Eşi tektaş almayan kadınlar kendilerini ödüllendiriyor. Gelip buradan değişik renklerde pırlanta modelleri, beştaş, tektaş alıyorlar; su yolu kolyelerle kombin yapıyorlar" dedi.

VİTİRİNLERİ KUYUMCULARDAN FARKSIZ: TRABZON HASIRINDAN SU YOLUNA...

Gelişen üretim teknolojisi sayesinde altın alamayanlar için imitasyon takılar; rengi, ağırlığı ve işçiliğiyle gerçeğini aratmıyor. Vitrinlerde en çok dikkat çeken ve talep gören modellerin başında ise şunlar geliyor:

PIRLANTA VE SU YOLU KOMBİNLERİ

Özellikle gençlerin gözdesi olan ve tıpkı pırlanta gibi parlayan su yolu kolyelerin ortalama fiyatı 2 bin TL civarında seyrediyor.

Kuyumcuların gözdesi olan altın sevenlerin Trabzon hasırı, burma bilezik ve tektaş modelleri, imitasyon dünyasında da en çok satanlar arasında yer alıyor.

Canlı renkleriyle dikkat çeken renkli taşlı takıların fiyatları ise 1500 TL'den başlıyor ve ürünün gramajına ya da işçiliğine göre değişiklik gösteriyor.

Ekonomik gerekçelerle lüks tüketimden kaçınan ancak şıklığından ödün vermek istemeyen vatandaşların imitasyon altına olan ilgisinin, düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte artarak devam etmesi bekleniyor.

