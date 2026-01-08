Ekonomist Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılında altın fiyatlarının yükselmesiyle Türkiye’deki toplam altın varlığının değeri tam 231 milyar dolar arttığını, bu rakamın Türkiye'nin toplam milli gelirinin yaklaşık %14,5'ine denk geldiğini söyledi.

Kara’nın QNB ekonomistlerinin verilerine dayanarak paylaştığı tabloda, bankadaki altın mevduatları ve Merkez Bankası rezervlerinin de bu değer artışından payını aldığı görüldü.

Hakan Kara, bu verinin önemini şu sözlerle özetledi, "‘Sıkı’ para politikasına rağmen nasıl oldu da 2025’te konut ve otomobil satışları tarihi rekor kırdı diye merak ediyorsanız bu veri önemli."

Vatandaş, cebindeki nakit artmasa bile kenardaki altınının değerlendiğini görünce kendini daha güvende hissediyor. Kredi çekemeyen veya yüksek faizle borçlanmak istemeyen tüketici, elindeki altın kârını peşinat yaparak gayrimenkul ve otomobile yöneliyor. Bu durum, piyasada "parasal sıkılaşmaya" karşı doğal bir direnç oluşturuyor.