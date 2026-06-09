Uzman isim o tarihi işaret etti: Altın fiyatlarının tekrar yükseleceği gün belli oldu

"Yaz dönemine doğru en azından Temmuz ortaları Ağustos'a bağlayan süreçlerde Amerika'nın artık seçim hattına girdiğini ve dolayısıyla da bu süreci artık savaşın ve gerginliğin olmadığı bir biçimde yönetmek isteyeceğini ve dolayısıyla da bununla bağlantılı siyasetini daha net gösterir hale geleceğini düşünüyorum"

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.