Uzman isim o tarihi işaret etti: Altın fiyatlarının tekrar yükseleceği gün belli oldu

Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların yön arayışını hızlandırırken, değer kaybeden altın fiyatları piyasaların ana gündem maddesi haline geldi. Konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Şevket Sayılgan; ABD ekonomisinden gelen verilerin, merkez bankalarının sıkı para politikalarının ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin fiyatlamalar üzerinde güçlü bir baskı oluşturduğunu belirtti.
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Ekonomist Doç. Dr. Şevket Sayılgan, altın fiyatlarındaki gerilemede güçlü ABD verileri, Fed'in faiz artırım beklentisi ve 12 Haziran'daki dev SpaceX halka arzı öncesi yatırımcıların nakde yönelmesinin etkili olduğunu açıkladı.
Doç. Dr. Şevket Sayılgan, altın fiyatlarındaki geri çekilmenin derinleşmesini şu temel nedenlere bağladı:
Faiz Artırımı Beklentisi: ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verilerinin ardından yatırımcılar, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmayacağını, aksine yeni bir faiz artırımına gidebileceğini ciddi şekilde fiyatlamaya başladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarında bile faiz artışı ihtimalinin konuşulması küresel piyasalarda yüksek faiz baskısını artırıyor.
Jeopolitik Riskler: İran ile İsrail arasında yeniden yükselen gerilim küresel risk iştahını düşürüyor. ABD'nin arka planda İsrail'e baskıyı artırarak İran'ı masaya çekmeye çalıştığını belirten Sayılgan, Amerika'nın bölgeden çekilmesi halinde İran ile baş başa kalacağını bilen İsrail'in süreci uzatmak istemesini en büyük problem olarak görüyor.
Büyük Nakit İhtiyacı (SpaceX Halka Arzı): Piyasalardaki asıl sert hareketliliğin arkasında 12 Haziran'da gerçekleşecek olan, tüm zamanların en büyüğü olmaya hazırlanan dev SpaceX halka arzı yer alıyor. Yatırımcıların bu halka arza katılabilmek için yoğun şekilde nakde dönmek istemesi altını baskılarken, hanehalkının iki katı fiyatla benzin aldığı bu ekonomik tablo Trump yönetiminin "negatif karnesine" yazılıyor.
Yatırımcıların en çok merak ettiği toparlanma senaryosuna da açıklık getiren Sayılgan, siyasal perspektifte yaşanacak olumlu gelişmelerin altındaki hızlı geri çekilmeyi tersine çevirebileceğini vurguladı.
Enflasyon baskısının daha fazla hissedilmesi ve İran'ın bu süreçten siyasi ya da askeri bir kazanımla çıkması durumunda altındaki düzeltme hareketinin yerini toparlanmaya bırakacağını, dolar endeksinin ise gerileyeceğini ifade eden Sayılgan, yaz dönemi için şu öngörüde bulundu:
"Yaz dönemine doğru en azından Temmuz ortaları Ağustos'a bağlayan süreçlerde Amerika'nın artık seçim hattına girdiğini ve dolayısıyla da bu süreci artık savaşın ve gerginliğin olmadığı bir biçimde yönetmek isteyeceğini ve dolayısıyla da bununla bağlantılı siyasetini daha net gösterir hale geleceğini düşünüyorum"
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.