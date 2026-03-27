Yeniçağ Gazetesi
27 Mart 2026 Cuma
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Altın fiyatları çakıldı: Yatırımcılar dikkat... Wells Fargo'dan sürpriz altın tahmini

Altın piyasasında uzun düşüş serisi sürerken Wells Fargo’dan sürpriz tahmin geldi. Ons altın 2026 sonunda 6.100-6.300 dolar bandına yükselebilir. Kısa vadede baskı devam etse de uzun vade iyimser.

Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Altın piyasasında 2023’ten bu yana en uzun düşüş serisi yaşanırken, ABD’li dev banka Wells Fargo’dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Ons altın 4.400 dolar seviyesinde denge ararken, bankanın 2026 sonu tahmini merak uyandırdı.

1 7
Küresel piyasalarda toparlanma çabasıHaftanın son işlem gününde altın fiyatlarında sert düşüşün ardından toparlanma izleniyor. Ons altın dün yüzde 2,85 değer kaybederek 4.378 dolara gerilerken, bugün 4.430 dolar civarında tutunmaya çalışıyor.

2 7
2023’ten bu yana ilk kez 4 haftalık düşüş

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, faiz baskısı ve güçlü dolar endeksi karşısında zorlanan altın, haftalık bazda yüzde 1,50 değer kaybederek 2023 yaz aylarından bu yana ilk kez 4 haftalık üst üste düşüş serisine hazırlanıyor.

3 7
Wells Fargo’dan iyimser altın tahmini

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken ABD’li finans devi Wells Fargo yeni raporunu yayımladı. Kısa vadeli faiz baskısına rağmen uzun vadeli görünümün oldukça olumlu olduğu vurgulandı.

4 7
“Ons altın 6.300 dolara gidebilir”

Enflasyon baskılarının azalması ve tahvil faizlerinin düşmesiyle birlikte ons altının 2026 sonuna kadar 6.100 - 6.300 dolar bandına yükselebileceği öngörüldü.

5 7
Raporda merkez bankalarının devam eden talebi ve jeopolitik risklerin altına “güvenli liman” desteği sağlamaya devam edeceği belirtildi.

6 7
Güncel gram altın fiyatıGram altın güne 6.335 TL’den başlarken, Kapalıçarşı’da fiziki altın almak isteyenler 6.690 TL’lik fiyatla karşılaşıyor. Çeyrek altın ise 12 bin 445 TL’den alıcı buluyor.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro