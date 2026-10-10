Küresel piyasalarda ons altının seyri ve iç piyasadaki döviz kurları, altın fiyatlarında dengeli bir seyrin öne çıkmasına neden oluyor.
Altın fiyatları bugün ne kadarla kapattı? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (10 Ekim)
Piyasalarda takip edilen altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde gün içi dalgalanmaların ardından gram altın ve ziynet grubunda kapanış rakamları netleşti.Kaynak: Haber Merkezi
Gün içi işlemlerde ons altındaki ve iç dinamiklerdeki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, gram altın gün içerisinde en düşük 6.644,05 TL seviyesini test etti.
Gün içinde en yüksek 6.654,65 TL seviyesine kadar yükselen gram altın, seansı 6.647,47 TL kapanış değeriyle sınırlı bir değişimle tamamladı.
Haftanın son işlem gününün geneline paralel olarak ziynet ve sarrafiye grubu altınlarında da yatay ve kararlı bir kapanış tablosu gözlendi.
Ons altının 4.194,71 dolar seviyesinden günü noktalamasının ardından çeyrek altın 10.958,91 TL, yarım altın 21.951,13 TL ve tam altın 43.702,40 TL kapanış seviyeleriyle günü kapattı.
Piyasadaki hacimli seçeneklerden Cumhuriyet altını 44.768,32 TL'den, gremse altın ise 108.922,91 TL kapanış değerinden günü tamamlayarak son fiyatlandırmalarını oluşturdu.
GRAM ALTIN
Alış: 6.643,95 Satış: 6.644,78
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.735,38 Satış: 10.958,91
YARIM ALTIN
Alış: 21.470,77 Satış: 21.951,13
TAM ALTIN
Alış: 42.809,00 Satış: 43.702,40