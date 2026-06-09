Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026)

ONS Altın Bugün Ne Kadar?

Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı güne yüzde 0,04 gibi çok sınırlı bir yükselişle başlayarak 4 bin 332 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Hatırlanacağı üzere bir önceki seansta emtialar, son iki aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine kadar gerileyerek yatırımcısını endişelendirmişti.