Yeniçağ Gazetesi
09 Haziran 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026)

İsrail ile İran arasında sağlanan kırılgan ateşkesin ardından altının ons fiyatı, test ettiği son iki ayın en dip seviyesinden hafif toparlanarak dengelenme çabasına girdi. Altın güne sınırlı bir yükselişle başladı. İşte güncel fiyatlar...

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026) - Resim: 1

Birikimlerini altın cinsi varlıklarda değerlendirmek isteyen milyonlarca vatandaş ve Kapalıçarşı yatırımcısı, haftanın ikinci işlem gününe ekran başında başladı. Hafta başında yaşanan sert düşüşlerin ardından, Orta Doğu eksenindeki sıcak savaş ortamının yerini kırılgan bir ateşkese bırakması piyasalardaki panik havasını biraz olsun dağıttı. Ancak emtia piyasaları asıl büyük kırılmayı bu hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamlarıyla yaşayacak.

1 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026) - Resim: 2

ONS Altın Bugün Ne Kadar?
Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı güne yüzde 0,04 gibi çok sınırlı bir yükselişle başlayarak 4 bin 332 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Hatırlanacağı üzere bir önceki seansta emtialar, son iki aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine kadar gerileyerek yatırımcısını endişelendirmişti.

2 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026) - Resim: 3

ABD’de Ağustos vadeli altın kontratlarında ise yüzde 0,1'lik hafif bir değer kaybı izleniyor ve kontratlar 4 bin 358,80 dolardan alıcı buluyor. ONS tarafındaki bu sıkışık seyir, yurt içindeki gram altın fiyatlarının da agresif yükselmesini engelliyor.

3 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026) - Resim: 4

9 Haziran 2026 güncel altın fiyatları bugün ne kadar?

4 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026) - Resim: 5

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Alış: 6.430,36 TL

Satış: 6.431,30 TL

5 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026) - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN FİYATI 9 HAZİRAN 2026

Alış: 10.547,00 TL

Satış: 10.627,00 TL

6 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026) - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR KAÇ TL?

Alış: 42.025,00 TL

Satış: 42.411,00 TL

7 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026) - Resim: 8

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 21.097,00 TL

Satış: 21.224,00 TL

8 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026) - Resim: 9

Gremse Altın Bugün Ne Kadar?

Gremse altın satış fiyatı: 105.720,24 TL

9 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Haziran 2026) - Resim: 10

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro