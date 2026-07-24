Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (24 Temmuz 2026)

Kapalıçarşı altın fiyatlarında da aynı şekilde kayıplar dikkat çekti. 6 bin 339 TL’nin üzerinde olan gram altın satış fiyatı anlık olarak 6 bin 152 TL bandına kadar gerilemesi dikkat çekti. Alev alev olan Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ise şu şekilde;