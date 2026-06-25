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Kaynak: AA

Altın piyasasında gün sonu verileri yükselişe işaret etti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 50 bin liraya çıktı.

Gün içinde en düşük 5 milyon 990 bin lira, en yüksek 6 milyon 114 bin 200 lirayı gören altın, günü yüzde 0,4 artışla tamamladı. Önceki gün kapanışı ise 6 milyon 25 bin lira seviyesindeydi.

Piyasada işlem hacmi de dikkat çekti. KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 56 milyon 681 bin 806,60 lira olurken, işlem miktarı 1341,97 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 62 milyon 955 bin 758,27 lira seviyesine ulaştı.

Altın borsasında gün içinde en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası yer aldı.

Açıklanan veriler, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürdüğünü ortaya koydu.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: